" Azimut " pour ensemble instrumental de Misael Gauchat (Rediffusion 5/5)

« Azimut » pour ensemble instrumental de Misael Gauchat

Interprété par l’Ensemble Cairn

Direction Guillaume Bourgogne

Rediffusion de la création enregistrée le 25 novembre 2015 à Radio France et diffusée en décembre 2015

Cinquième mouvement :



Les expériences d'écoute réalisées par Misael Gauchat quand elle va au concert font partie d'une certaine manière du processus de création ou en tout cas de réflexion sur le sens de la musique : le pourquoi de la création musicale, et ce qui rend nécessaire l'acte de composer, pour quel public on l'écrit. Au moment d'écrire sa pièce Azimut, Misael Gauchat avait tout cela présent à l'esprit . Elle voulait aussi que la musique soit sous-tendue par une énergie, une direction propre et a pensé le 5ème mouvement comme une résolution.