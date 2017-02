" Predella " de Mauro Lanza (4/5)

Quatrième tableau :

Mauro Lanza connaît l'orgue de l'intérieur, il en a joué autrefois pendant son apprentissage. C'est le jeu d'orgue de Francesco Filidei qui lui a inspiré ses deux uniques pages solistes pensées pour cet instrument. Ces dernières années, Mauro Lanza nous a habitués à son esprit du détournement, à sa fascination pour le carnaval, et les jouets musicaux. Les possibilités sonores des jouets, très typiques et limitées, ont le don de stimuler son imagination. Avec l’orgue au contraire, on est face à un énorme potentiel sonore, sans limites apparentes …