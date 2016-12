" Sur deux poèmes de W.B. Yeats " de Vincent Lê Quang (Rediffusion intégrale et portrait)

Deux poèmes sont ici "variés" et présentés sous différents éclairages : Down by the salley gardens et Before the world was made

Son Alla Breve "Sur deux poèmes de W.B. Yeats ", suite instrumentale et vocale, flirte avec l'esprit de la chanson et renoue avec un poète qui lui est particulièrement cher : l'Irlandais William Butler Yeats .

Saxophoniste et compositeur, Vincent Lê Quang est actif aujourd'hui dans l'univers du jazz et de la musique improvisée. Il a étudié la composition à la Schola Cantorum puis dans la classe de jazz du CNSMdP où il anime aujourd'hui avec Alexandros Markeas la classe d'improvisation générative.

La chanson appartient depuis toujours à l'univers sonore de ce compositeur sensible tout autant à la vocalité d'un Tom Waits ou d'un Frank Sinatra qu'à celle de Hans Hotter ou Dietrich Fischer-Dieskau. La chanson est aussi au coeur du trio qu'il forme avec Jeanne Added et Bruno Ruder . Le disque qu'ils ont réalisé ensemble "Yes is a pleasant country " témoigne de cette double fascination pour la voix et les mots. Ce trio se produira le 24 février 2017 au Cinéma Le Balzac à Paris.

Lorsque Vincent Lê Quang écrit des compositions pour les formations qu'il initie et dans lesquelles il joue, il laisse toujours de la latitude aux musiciens qui l'entourent. C'est ce qui se passe ici dans cette partition "ouverte" bien qu'écrite. "Sur deux poèmes de Yeats " est le résultat d'un jeu de va et vient constant entre l'imagination du compositeur Vincent Lê Quang et des interprètes de la pièce ; cinq jeunes instrumentistes et une chanteuse, tous actifs dans l'univers de la musique classique ou contemporaine, mais surtout dans le domaine du jazz. Une mention particulière pour le contrebassistes de ce septette, Frédéric Stochl , ancien musicien de l'EIC et avec qui Vincent Lê Quang improvise régulièrement. Aujourd’hui, on peut écouter Vincent Lê Quang au sein d’un quartet qui joue sur les deux tableaux (écriture et improvisation) : à ses côtés, le pianiste Bruno Ruder, fidèle partenaire, Guido Zorn (contrebasse) et Joe Quitzke (batterie).

Down by the salley gardens by William Butler Yeats

Down by the salley gardens my love and I did meet;

She passed the salley gardens with little snow-white feet.

She bid me take love easy, as the leaves grow on the tree;

But I, being young and foolish, with her would not agree.

In a field by the river my love and I did stand,

And on my leaning shoulder she laid her snow-white hand.

She bid me take life easy, as the grass grows on the weirs;

But I was young and foolish, and now am full of tears