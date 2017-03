" Shortcuts " pour orchestre de Lionel Bord (Rediffusion intégrale de l'oeuvre et portrait du compositeur)

« Shortcuts » pour orchestre de Lionel Bord Interprété par l’Orchestre National de France Direction Alexandre Bloch Rediffusion de la création enregistrée en juin 2014

Diffusion intégrale :

Lionel Bord est compositeur et bassoniste.

Quand il ne compose pas, il joue la musique des autres, au sein de l'Ensemble Multilatérale et à l'Orchestre de Paris, où il est co-soliste depuis plus de 10 ans. C'est de sa place de bassoniste, dans le pupitre des bois, qu'il entend régulièrement résonner l'orchestre tout autour de lui.

Comment l'entend-il justement ?

De façon altérée … D'ailleurs, s' il s'efforce, en composant, de renouer avec une image sonore équilibrée de l'orchestre, ce n'est pas tout à fait par hasard !

Lionel Bord compose déjà depuis plusieurs années, et encore plus depuis qu'il est sorti du Conservatoire Supérieur de Musique de Paris avec son prix de composition en poche.

Pour l'orchestre justement, il n'avait à ce jour composé qu'une seule pièce baptisée "Poursuivant l'ombre comme un rêve - Essai pour orchestre… ".

Après l'Essai la Transformation !

En 2014 à Radio France, l'Orchestre National de France, dirigé par Alexandre Bloch a créé sa deuxième pièce d'orchestre :"Shortcuts" - "Raccourcis " en français - imaginée pour cette émission. Dans cette page, de qui frappe d'emblée, c'est la pâte orchestrale, son homogénéité…

Dans le corpus d'oeuvres de Lionel Bord, curieusement, on trouve peu de pages pour basson.

Par contre, les compositeurs d'aujourd'hui s'inspirent de son jeu : c'est le cas de David Hudry qui a imaginé pour lui un dialogue singulier entre le basson et l'électronique : Impromptu pour un monodrame.

Le compositeur Lionel Bord travaille aujourd'hui sur une nouvelle partition pour ensemble instrumental que lui a commandé l'Ensemble Intercontemporain : Follia, en référence aux follias du 17ème siècle. cette pièce sera créée la saison prochaine et viendra compléter un cycle de compositions autour de ce thème de la Follia amorcé il y a dix ans avec Fantasmi et Fulgurances.

Si vous avez des enfants, et que l'univers des contes d'Andersen vous charme encore, RdV le 30 avril prochain à la Philharmonie de Paris : on y jouera la musique que Lionel Bord a imaginée il y a quelques années pour le Rossignol et l'Empereur de Chine d'Andersen.

Programmation musicale :

Oeuvres de Lionel Bord

Nébuleuses

Fantasmi

Fulgurances

D'étincelles et de cendres

666

et

Impromptu pour un monodrame de David Hudry pour basson et électronique

(au basson: Lionel Bord)