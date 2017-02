" Psychedelic " pour ensemble instrumental de Lucas Fagin (Rediffusion intégrale de l'oeuvre et portrait)

C'est sans doute grâce à sa grande foi en la musique et en l'art que Lucas Fagin est arrivé là où il est aujourd'hui. Voilà un jeune compositeur qui ne se préoccupe pas seulement de sa carrière. Il pense aussi aux enjeux de la création dans nos sociétés et s'engage très concrètement pour la diffusion de la musique. Avec d'autres jeunes compositeurs, il a par exemple créé le site internet BabelScores pour distribuer la musique d'aujourd'hui aux quatre coins du monde.

Aujourd'hui, l'ensemble CAIRN invité par le Festival Présences a créé en public à Radio France la musique que Lucas Fagin a imaginée la saison dernière pour nos Alla Breve : Psychedelic, et c'est pour entrer poco a poco dans cette partition originale et électrique que nous avons voulu faire entendre cette musique sur France Musique cette semaine, fragment après fragment. Ce soir, nous écoutons cette pièce de Lucas Fagin jouée d'un seul souffle par les sept musiciens et musiciennes de l'Ensemble Cairn. Du souffle, Psychedelic en a. C'est une pièce pleine d'énergie, et avec une bonne dose d'électricité.

Le titre Psychedelic a été choisi en toute conscience !

Lucas Fagin a pensé la matière sonore de cette pièce en relation à deux musiques préexistantes : le concerto de chambre de György Ligeti et On the Run, la chanson des Pink Floyd : deux sources d’inspiration qui ont en commun leur couleur hypnotique et psychédélique. Autre source d’inspiration, les tableaux eux aussi hypnotiques de Victor Vasarely, le peintre hongrois.

D’un tableau à l’autre de la suite imaginée en miroir - mouvements impairs et pairs se répondant, Psychedelic saisit nos oreilles par une pâte sonore hallucinatoire très originale par rapport aux sonorités habituelles de la musique dite "contemporaine". Cette sonorité d'ensemble résulte de l’instrumentarium convoqué par la pièce : deux instruments électriques, la guitare et le clavier électronique, une percussion importante et originale, deux vents ( la clarinette et la trompette) et deux instruments à cordes ( le violon et la contrebasse).

Comme chaque samedi, l’émission portrait nous fait entrer dans l’atelier du compositeur. Lucas Fagin évoque son artisanat, les instruments qu’il aime avoir sous les doigts en composant, ses deux claviers (il est pianiste de formation), sa passion pour l’électronique musicale et ses projets : notamment une pièce pour le Groupe de Recherche Musicale, Supersonic, créée en janvier dernier à l'Auditorium Saint Germain à Paris et sur laquelle le compositeur a travaillé plusieurs jours et plusieurs nuits !