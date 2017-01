" Photogrammes " de Yoko Higashi (Rediffusion intégrale et portrait)

Diffusion intégrale et portrait Du piano au théâtre et à la danse butô, en passant par le cinéma. Le parcours de Yoko Higashi n'est pas tout à fait ordinaire. Il associe le visuel au sonore, le mouvement à l'immobilité relative de la manipulatrice d'électronique.

Yoko Higashi vit en région lyonnaise. Elle est danseuse butô et chorégraphe, chanteuse, compositrice et musicienne. Elle a développé ces dernières années un projet musical solo intitulé "Hama Yoko" et qu'elle définit comme de l'éctro pop influencé par la musique concrète.

Montée de Vauzelle, Konan Machi, Saint-Laurent d'Agny, Ise, et Monte Lungo : ce sont les titres données par la compositrice à ces cinq Photogrammes , cinq instantanés sonores, où fiction et moments de vie s'entremêlent.

Dans la foulée de ces pièces, et toujours dans la même veine, d'autres pièces ont nées de sons captés in situ (une fête estivale religieuse au Japon et un cortège), associés à des sons du studio : Esquisse d'été et Quatrième Oeil.

Yoko Higashi a évoqué tout à l'heure ses performances solo baptisées Hama Yoko. Depuis plusieurs mois, ce solo a pris des formes nouvelles par le truchement du théâtre, grâce à une rencontre avec Jean Paul Delore autour de Macbeth.

Par ailleurs, l'expression du corps et la danse ont pris au fil du temps de plus en plus d'importance dans les performances solo de la musicienne. Le Hama Yoko électropop a donc cédé la place à un nouveau solo, encore plus physique, relié à sa pratique de la danse butô. Ce solo, la musicienne l'a baptisé justement Yoko Butô solo.

Retrouvez la musique de Yoko Higashi sur la page de Bandcamp qui lui est consacrée, sur le site de l'INA-GRM et sur le souncloud de la compositrice.