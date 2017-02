" Ombres portées " pour contrebasse de Daniel D'Adamo (Rediffusion intégrale de l'oeuvre et portrait)

Ombres portées pour contrebasse de Daniel D'Adamo

Créé par Florentin Ginot, contrebasse.

Enregistré à Radio France le 25 janvier 2017, puis créée en public le samedi 18 février à Radio France.

Rediffusion intégrale et portrait du compositeur :

Toute cette semaine, c'est une musique pour contrebasse qui a ponctué nos programmes : une suite de miniatures au titre évocateur d'Ombres Portées. Ces Ombres Portées, créées lors d'un magnifique concert au festival Présences le 18 février, sont le fruit d'une relation profonde, féconde, entre le jeune et passionné interprète qu'est Florentin Ginot et le compositeur Daniel D'Adamo. Si je nomme l'interprète en premier, c'est parce que c'est lui qui a eu l'idée de passer commande à Daniel D'Adamo. Il y a des chances par conséquent pour que notre portrait du jour se décline à deux voix !

Nous allons écouter ce soir les deux protagonistes dialoguer.

Florentin Ginot nous dit comment il a eu l'idée de frapper à la porte de Daniel D'Adamo pour enrichir le répertoire de son instrument. De son côté, le compositeur évoque son lien à l'instrument, la nécessité de l'approcher physiquement en se faisant prêter une contrebasse.

La contrebasse de Florentin Ginot s'est offerte aux oreilles et au regard de Daniel D'Adamo. Il l'éclaire différemment dans chaque mouvement, projette sur elle ses ombres propres...

Ombres Portées a connu deux naissances : la première dans notre studio pour les micros (c'est la version que nous écoutons là), la deuxième en public lors du festival Présences ; version d'une grande intensité qui a valu au musicien et au compositeur un succès mérité ! Lors de ce festival, une autre pièce de Daniel D’Adamo a été donnée : la reprise par l’Ensemble Accroche Note d’une composition pour voix et ensemble créée il y a quatre ans à l’opéra de Reims : Two english Poems de Borges.

2016 a été une année féconde pour le compositeur. Le théâtre Dunois a fait découvrir le mois dernier son opéra de chambre Kamchatka sur un livret de Marcelo Figueiras dans la version de l’ensemble Almaviva. Cet opéra créé en Argentine l’année passée sera repris en novembre prochain à l’opéra de Reims.

En ce moment, Daniel D’Adamo travaille au GRM sur une pièce pour voix (Isabel Soccoja), harpe et électronique qui devrait clore son cycle Lips, your lips. Cette nouvelle pièce explore la correspondance amoureuse de Virginia Woolf et Vita Sackeville West.

Programmation additionnelle : Toutes les oeuvres sont de Daniel D'Adamo

Coeli et terrae (pièce entière) pour contrebasse et saxophone base (2000) Didier Meu contrebasse et Vincent David saxophone Enregistrement discographique Radio France -ex MFA

Lames (pièce entière) pour septuor instrumental (2002) Enregistrement de concert, festival Présences, Radio France Ensemble Court Circuit , dir. Pierre-André Valade .

Two English Poems by Borges : Poème I

pour voix et ensemble de chambre (2012) Enregistrement de concert, festival Musica à Strasbourg Ensemble Accroche Note , Françoise Kubler soprano.

Lips, your lips (pièce entière) pour voix de femme et électronique (2010) Isabel Soccoja, voix.

Daniel D'Adamo et Thierry Blondeau

Extrait du CD "Plier-Déplier"

Quatuor Béla

