" Lorca Fragments " pour cinq instruments de Michelle Agnes Magalhaes (Diffusion intégrale et portrait)

Le corps en jeu dans la musique, c’est vraiment une préoccupation essentielle pour Michelle Agnes Magalhaes.

Cette dimension physique du jeu, elle l’a approchée très tôt en grandissant au Brésil au contact de la musique populaire. Elle la vit au quotidien dans sa pratique d’improvisatrice et de compositrice, et elle la retrouve chez le poète Federico Garcia Lorca et dans ses analyses du Duende « un pouvoir mystérieux que tous perçoivent et que nul philosophe n’explique « (FG Lorca / "Jeu et Traité du Duende" )

Dans ses cinq Lorca Fragments, Michelle Agnes Magalhaes explore cette notion du Duende.

Les musiciens de l’Ensemble l’Itinéraire justement ont tout fait pour se sentir traversés par le Duende au moment de jouer et d’enregistrer les Lorca Fragments de Michelle Agnes Magalhaes. Ils ont pris plaisir à entrer dans la musique vivante et vibrante de la compositrice, et ont été forces de proposition pour affiner les modes de jeu particuliers sur leurs instruments.

Trois idées de Lorca ont retenu l’attention de la compositrice au moment de concevoir ses Lorca Fragments.

l’importance de l’intuition dans la création, la forte relation entre la musique et le corps, et enfin le "son noir" ou complexe, comme caractéristique de la présence du Duende.