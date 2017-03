" Le pendu " pour flûte et violoncelle de Magic Malik (Diffusion intégrale de l'oeuvre et portrait du compositeur)

« Le pendu » pour flûte et violoncelle de Magic Malik

Interprété par le Duo Myssil : Sylvaine Hélary, flûte et Noémi Boutin, violoncelle

Création enregistrée à Radio France le 3 février 2017

Diffusion intégrale et portrait

Il est flûtiste, compositeur, et aussi conteur à ses heures ! Pour le Duo Myssil, il a imaginé un conte musical dans lequel la voix parlée et les voix chantées se mêlent aux timbres dans deux instruments : le violoncelle de Noémi Boutin et la flûte de Sylvaine Hélary. Ce duo est monté à l’offensive il y a quelques années déjà en commandant à de nombreux compositeurs des pièces que les musiciennes ont ensuite intégrées à leur spectacle jeune public Entre Chou et loup. Elles sont en train de mettre au point un deuxième spectacle dédié cette fois aux adolescents, et baptisé La tête à l’envers. Le Pendu de Malik Mezzadri est l’une des pièces de ce spectacle en devenir.

C’est un conte, un conte sombre qui a pour protagoniste un condamné à mort : le jeune esclave du Comté de Rockisland, Ouma Waka. Nous sommes en 1865 … et c’est le compositeur Malik Mezzadri qui raconte en cinq saynètes de deux minutes chacune la pendaison d’Ouma Waka. Dans ce conte qui a pour point de jaillissement le racisme et l’injustice, tout est « ouvert », au point que Malik Mezzadri laisse beaucoup de latitude aux deux interprètes qui en profitent pour ouvrir le duo au trio et accueillir la voix du flûtiste compositeur. D’un tableau à l’autre du conte, nos oreilles se promènent dans la musique polymorphe de Malik Mezzadri ; une musique inclassable, traversée par la poésie et qui cultive l’éclectisme.

Les musiciennes du duo Myssil ne sont pas les seules interprètes à s’intéresser à l’univers musical du compositeur Malik Mezzadri. Guillaume Bourgogne et l’Ensemble Op cit ont fait le pari de lui commander une pièce qui se situe comme le Pendu entre écriture et Oralité : Pavages pour l’aile d’un papillon. De cette rencontre, un disque est né, gravé sur le label OnzeHeuresOnze. Il y a chez Malik Mezzadri une forme de gourmandise des sons qui le fait embrasser toutes sortes d’univers. C’est ce qui a incité le duo Myssil et l’Ensemble Op cit à collaborer avec lui. Depuis trois ans, Malik Mezzadri est compositeur en résidence à la Fondation Royaumont : cette expérience va sûrement lui permettre à d’autres musiques à la croisée des chemins, entre écriture et oralité, de voir le jour. !

Programmation musicale :

De Malik Mezzadri

- Pavages pour l’aile d’un papillon, par l’Ensemble Op Cit

Label OnzeHeuresOnze

- Magic Malik Orchestra

Xp2

Label Bleu

- Magic Malik Orchestra

13 XP Song's Book

Label Bleu

- La bougie pour voix et piano d’après Francis Ponge,

par Pauline Sikirdji voix, et Nino Pavlenichvili, piano / Live dans le Magazine de France Musique à Aix en Provence du 8 juillet 2015