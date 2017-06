" Jubilus " de Jean-Pierre Leguay (Diffusion intégrale et portrait du compositeur)

- "Agnus Dei" extrait de la "Missa Deo gratias"

par JP Leguay et Y Castagnet, orgues. Maîtrise ND de Paris et Quatuor de cuivres.

Extrait du CD "Cathédrale ND de Paris Sonates II et III / Missa Deo Gratias. JP Leguay"

Label Hortus ref 054