" Fossiles de lumière " pour ensemble instrumental de Naoki Sakata (Rediffusion intégrale de l'oeuvre et portrait)

" Fossiles de lumière " pour ensemble instrumental de Naoki Sakata Interprété par l'Ensemble 2e2m Belinda Peake, alto - Sophie Deshayes, flûte - Véronique Fèvre, clarinette Sib et basse - Philippe Caillot, saxophone alto - Marion Lénart, harpe - Elodie Soulard, accordéon Noémie Roubieu, violon, Annabelle Brey, violoncelle Direction Pierre Roullier Rediffusion de la création enregistrée en juin 2014

Naoki Sakata est venu compléter sa formation de compositeur en France. Il s'est installé à Paris il y a près de dix ans, et a dû braver les barrières de la langue, pour nous parler de la pièce qu'il a imaginée pour nos Alla Breve il y a plus de deux ans.

Cette pièce, c'est « Fossiles de lumière », une suite instrumentale dont l'interprétation a été confiée à 2e2m. Elle lui a valu en 2015 un prix de composition au Japon : le Prix Irino.

Cette pièce sera créée à Tokyo au mai prochain.

"Fossiles de lumière", c'est une histoire de pierre, qui a pour point de départ un objet bien concret que Naoki Sakata avait dans la main, le jour où il est venu me parler de cette composition.

Cette pierre bleue du Congo, lisse et lumineuse d'un côté, rugueuse et mate de l'autre, symbolise les deux pôles entre lesquels la musique de Naoki Sakata se propose d'évoluer. C'est aussi une façon de mettre en musique la polarité de la vie et de la mort, chère à la pensée bouddhiste.

Création en mai prochain de "Paysages entrelacés" à Tokyo (Tokyo Philharmonic Orchestra), pièce d'orchestre finaliste du Prix de composition Takemitsu

En projet : deux nouvelles compositions pour 2e2m et le trio KDM

(Toutes les œuvres sont de Naoki Sakata )

° Afterimages pour orchestre

Par l’orchestre du CNSMdP

dir. Pierre Roullier

• Weathermap pour ensemble instrumental

Par l’Ensemble Multilatérale,

direction Kanako Abe

° Aperture pour deux accordéons

par Tomomi Matsubara et Tomomi Ota

° Fossiles de l'eau pour grand ensemble

par l'Ensemble Linea

° Tilt-Shift pour saxophone

par Haruka inoue

° Phytolith1 pour saxophone et électronique

par Nicolas Arsenijevic