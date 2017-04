" Extra " pour quatre musiciens de Sarah Murcia (Diffusion intégrale et portrait de la compositrice)

« Extra » pour quatre musiciens de Sarah Murcia

Interprétée par Benoît Delbecq (piano préparé et électroniques), Olivier Py (saxophones ténor et soprano), François Thuillier (tuba en Fa) et Sarah Murcia (contrebasse)

Création enregistrée le 7 avril 2017 à Radio France

Diffusion intégrale et portrait

Les musiciens de jazz ont parfois à répondre à une question banale et complexe à la fois que les mélomanes se posent souvent à leur sujet. Sont-ils compositeurs ou improvisateurs ? Les deux !!!!!

Par conséquent commander un Alla Breve à la contrebassiste Sarah Murcia a tout son sens !

Sarah Murcia compose à sa manière ; elle couche sur le papier les mélodies, les harmonies, les rythmes qui lui viennent spontanément à l’esprit, ou quand elle est assise au piano (son tout premier instrument). Ensuite, elle les fait vivre en imaginant comment ces éléments d’écriture sonneraient s’ils étaient joués, incarnés par tel ou tel musicien.

Le jazz, c’est vraiment une écriture du « sur mesure » !

C’est de cette façon qu’elle a procédé pour composer « Extra », sa suite de miniatures.

Extra a été pensée pour un nouveau groupe, le quartet Eyeballing qui réunit autour de la contrebasse, la saxophoniste Olivier Py, le pianiste Benoît Delbecq et le tubiste François Thuillier, trois complices et partenaires de jeu.

Ces musiciens n’ont pas seulement interprété la musique que la compositrice avait envisagée pour eux. Ils l’ont peaufinée ensemble ; ils ont cherché des sons, des matières, une énergie propre, une façon d’incarner au mieux les cinq moments de la suite Extra.

Cela a donné une séance d’enregistrement un peu particulière, très élastique dans le temps !

Pendant cette séances, Sarah Murcia était au four et au moulin. Partie prenant de la musique, elle n’avait pas cette distance qu’ont les compositeurs par rapport au rendu sonore. C’est une autre façon de faire de la musique et de la concevoir !

Deux semaines après cet enregistrement, le quartet Eyeballing s’est envolé pour Perpignan avec cette suite de pièces dans ses valises, mais une suite développée, car la compositrice en a profité pour imaginer autour de Extra tout un nouveau répertoire qui inclut également des chansons.

Dans sa suite Extra, Sarah Murcia n’a pas surexposé la contrebasse (il faut parfois tendre l’oreille) : c’est un choix de compositrice, qui répond à la préoccupation de ne pas écrire « une musique de contrebassiste » !

Elle a mis de côté aussi la voix : car dans la plupart de ses projets Sarah Murcia chante ; une voix libératrice, qui lui a permis de penser autrement la relation à son instrument. Cette voix s’exprime dans des registres volontiers proches de la pop et du rock. La pop est peut-être ce qui relie directement la contrebassiste au guitariste Noël Akchoté, un musicien sans œillères esthétiques, prêt à tout !

En miroir à Extra, Sarah Murcia évoque dans ce portrait son compagnonnage avec la chanteuse et oudiste palestinienne Kamilya Jubran. Le duo vient de s’associer à trois musiciens du quatuor iXi.

Un album est né, Habka. Il sortira à l’automne sur le label Abalone.

Sarah Murcia vient d’impulser le nouveau quartet Eyeballing. Cela ne l’empêche pas de rester fidèle à des collaborations au long cours. Caroline continue sa course avec deux têtes nouvelles : le pianiste Benoît Delbecq et le danseur chanteur Mark Tompkins. Point de jaillissement de leur musique : l’album des Sex Pistols Never mind the bullocks.

Le label Ayler Records nous offre un témoignage discographique de cette formation agrandie : Never mind the future.

Musiques supplémentaires, extraits des albums suivants :