" Azimut " pour ensemble instrumental de Misael Gauchat (Rediffusion intégrale de l'oeuvre et portrait)

« Azimut » pour ensemble instrumental de Misael Gauchat

Interprété par l’Ensemble Cairn

Direction Guillaume Bourgogne

Rediffusion de la création enregistrée le 25 novembre 2015 à Radio France et diffusée en décembre 2015

Rediffusion intégrale et portrait :

Notre compositeur de la semaine était nécessairement une femme, Journée de la Femme oblige !

Cette compositrice, c'est Misael Gauchat, musicienne d'origine argentine active en France depuis 7 ans.

Ce soir, nous entrons dans son atelier de compositrice et d'éditrice et redécouvrons en même temps l'intégralité de Azimut, la musique qu'elle a imaginée il y a deux ans pour cette émission.

Misaël Gauchat est une jeune musicienne qui fonctionne à l'instinct et qui a l'esprit pratique.

Au moment de se lancer dans l'aventure d'un Alla Breve pour France Musique, elle a par exemple révisé à la baisse la richesse de modes de jeu des instruments de l'ensemble avec lequel elle a collaboré : l'Ensemble Cairn.

D'abord pour que les musiciens aient plus de facilité à entrer dans sa musique, ensuite pour optimiser le temps d'acquisition de la partition et le temps de répétition, enfin pour donner plus de chances à la pièce d'être reprise au concert.

Il n'empêche que l'univers des sons que Misaël Gauchat a dans la tête est, lui, quasi illimité.

Avant l'enregistrement de la suite instrumentale de Misaël Gauchat, l'ensemble Cairn a mis du sien pour que le travaille avance vite. Chacun, chacune des musiciens/musiciennes a reçu la compositrice dans son intimité, pour qu'ensemble ils mettent au point cette relation délicate entre ce que le compositeur a dans la tête, ce que la partition suggère et comment l'interprète le réalise. Une rencontre d'autant plus utile que la partition de Misaël Gauchat fait appel à quelques modes de jeu particuliers.

"Azimut", c'est le titre que la compositrice a donné à sa suite de miniatures, en relation à la notion de direction en navigation. Car Misaël Gauchat a pensé ses pièces comme des évocations de la marée...

En un an de temps, il peut se passer beaucoup de choses dans la vie d'une compositrice. En 2016, Misael Gauchat très active comme copiste caressait l'idée d'ouvrir sa propre maison d'édition musicale.

C'est chose faite ! Aujourd'hui, la jeune compositrice n'est plus copiste mais éditrice. Cette maison d'édition c'est ONA.

Misael Gauchat a bien compris que la vie était une question de temps. Sa dernière composition créée au festival de Bludenz en Autriche par les Curious Chamber Players "Vivre tue" nous le dit. Cette pièce dédiée au trio violon, clarinette et violoncelle pourrait à l'avenir s'élargir à l'octuor, comme Azimut. Mais la compositrice prend son temps. Composer pour compositeur n'est pas dans ses habitudes...

Musiques additionnelles

Toutes de Misaël Gauchat :

► "Iridescente" pour ensemble instrumental par l'Ensemble Reconsil

Enregistrement live de décembre 2014 à Vienne

► "Opsis" pour accordéon et deux percussions par l'Ensemble KDM

(Gilles DUROT : percussion, Victor HANNA : percussion, Anthony MILLET : accordéon)

Répétition du 07/08/2015 au Théâtre Colon à Buenos Aires

► "Sanderos" par l'Ensemble Cairn

Pas de références commerciales

► "Vivre tue" par les Curious Chamber Players

Enregistrement live, festival de Bludenz en Autriche