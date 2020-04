Le Bel aujourd'hui

Dans ce dernier épisode, le philosophe Alain Badiou s'intéresse à l’œuvre symphonique de certains compositeurs qu'il affectionne particulièrement : Olivier Messiaen, Claude Debussy, Alexandre Scriabine ou encore Jean Sibelius.

"Le problème fondamental de la musique du XXème siècle est qu'elle a été partagée entre deux tendances : celle qui cherchait à faire exister un espace sonore indépendant, et dont le modèle était le cosmos, la nature, l'extase, etc. et puis la tendance plus algébrique, plus structurale. Cette dernière réglait et codait le temps, tandis que l'autre proposait l'espace... mais peut-être que la musique c'est la jonction des deux, et ça c'est un problème très difficile à résoudre !"Alain Badiou