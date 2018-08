Alain Badiou philosophe et mélomane (8/8) - Le Bel aujourd’hui

Générique

Piotr Ilitch Tchaïkovski

La Belle au bois dormant (valse)

Orchestre Royal du Concertgebouw d'Amsterdam

Antal Dorati, direction

[Decca 4783103]

♫ ♪ PROGRAMMATION MUSICALE ♪♫

Piotr Ilitch Tchaïkovski

Symphonie n°6 en si mineur opus 74 « Pathétique » : 1er mouvement

Orchestre du Kirov

Valery Gergiev, direction

[Philips 456580-2 ]

Claude Debussy

Jeux L126

New Philharmonia

Pierre Boulez, direction

[MYK42546]

Peut-être que la musique invente les choses avant la philosophie…

Alexandre Scriabine

Poème de l’extase, opus 54

Orchestre du Kirov

Valery Gergiev, direction

[Decca 4788182/4788168]

Jean Sibelius

5ème Symphonie en mi bémol Majeur

Orchestre Symphonique de la Radio Suédoise

Sergiu Celibidache, direction

[Deutsche Grammophon 469072-2]

On retrouve jusqu’à Messiaen le problème du temps et de l’espace.

Le problème de la musique c’est la jonction des deux.

Olivier Messiaen

Catalogue d’Oiseaux : Livre IV : Rousserolle effarvatte

Pierre-Laurent Aimard, piano

[OVCT-00060]

Olivier Messiaen

Turangalîla-Symphonie (début)

Orchestre de l’Opéra Bastille

Myung-Whun Chung, direction

[Deutsche Grammophon 4790117]

Olivier Messiaen

Dérive 2

Ensemble Intercontemporain

Pierre Boulez, direction

[Deutsche Grammophon DGG 4775327]

Alexandre Scriabine

Sonate n°2 pour piano : Finale

Jean-Paul Gasparian, piano

[Evidence EVCD048]

Retrouvez Alain Badiou sur scène au Festival des Inattendues à Tournai 21h > 22h15

Samedi 1er septembre 2018 - 21h > 22h15

Création Wagner et Nietzsche - L'artiste et le Philosophe : entre amour et haine

Cathédrale Notre-Dame de Tournai

Alain Badiou, Wagner

Denis Lavant, Nietzsche

Avec Orchestre symphonique de la Chapelle musicale de Tournai

Philippe Gérard, direction

Dimanche 02 septembre 2018 - 10h30 > 12h15

L'impureté créatrice :Philosophie, musique, poésie

Place de l'Evêché

Avec François Mathouret, acteur

Joëlle Charlier, mezzo

Dorian Dumont, pianiste

Nadine Eghels, mise en scène