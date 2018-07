Alain Badiou philosophe et mélomane (3/8) - Ce que la musique fait à la poésie

Piotr Ilitch Tchaïkovski

La Belle au bois dormant (valse)

Orchestre Royal du Concertgebouw D'Amsterdam

Antal Dorati, direction

[Decca 4783103]

Hector Berlioz

Nuits d’été

Frederica von Stade, soprano

Orchestre Symphonique de Boston

Seiji Ozawa, direction

[CBS Records 7518341209]

La mélodie française à laquelle j’ai un rapport fort et durable se confronte à la poésie du 19° siècle dans ce qu’elle a de plus intense et de plus difficilement saisissable.