Alain Badiou philosophe et mélomane (2/8) - L’événement Wagner

Piotr Ilitch Tchaïkovski

La Belle au bois dormant (valse)

Orchestre Royal du Concertgebouw D'Amsterdam

Antal Dorati, direction

[Decca 4783103]

Richard Wagner

Parsifal : Ouverture

Orchestre du festival de Bayreuth

Hans Knappertsbusch, direction

[Naxos 811022124]

Richard Wagner

Lohengrin : Mein lieberSchwan! (Acte III - Air de Lohengrin et le Roi)

Jess Thomas, Lohengrin (ténor)

Dietrich Fischer-Dieskau, Telramund (baryton)

Chœur de l'Opéra d'État de Vienne

Orchestre philharmonique de Vienne

Rudolf Kempe, direction

[EMI Classics 9733702]

Alain Badiou à propos de ses premières fois à Bayreuth : « L’auditeur que j’étais entrait dans ce lieu très spécial…»

Il y a une question de cohérence (dans Wagner) et cette cohérence je l’ai trouvée dans les mises en scène de Wilhelm Wagner et je me suis rendu compte que la question de l’œuvre d’art totale était présente, là ... et c’est ça qui m’a rendu Wagnérien.