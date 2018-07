Alain Badiou philosophe et mélomane (1/8) - Le temps des découvertes

Piotr Ilitch Tchaïkovski

La Belle au bois dormant (valse)

Orchestre Royal du Concertgebouw D'Amsterdam

Antal Dorati, direction

[Decca 4783103]

Paul Dukas

Fantasia : l’Apprenti sorcier (Basé sur la ballade deGoethe "l’Apprenti magicien")

Bande original du film de Walt Disney

Orchestre de Philadelphie

Leopold Stokowski, direction

[Walt Disney records 0050087321130]

Je vivais dans une famille qui n'était pas une famille de mélomanes (...) ma culture musicale a été, au fond, faite de bric et de broc.

Wolfgang Amadeus Mozart

Concerto en ut Majeur K 299 : Allegro - pour flûte et harpe

Lili Laskine, harpe

Jean-Pierre Rampal, flûte

Orchestre de Chambre Jean-François Paillard

Jean-François Paillard, direction

[Erato 2292-45682-2]

La musique est à la fois l'art le plus sensuel et le plus ésotérique.