Solo du pianiste Alexandros Markeas, enregistré à Radio France

Diffusion du concert solo d'Alexandros Markeas, enregistré le 14 mai 2018 en public au studio 106 de Radio France

La vidéo du concert sera mise en ligne très prochainement

C’est habituellement la musique composée par Alexandros Markeas qui se fait entendre sur France Musique.

Cette fois, nous entrons dans l’univers de l’improvisateur, et de l’improvisateur au piano, puisque c’est son instrument de prédilection. Depuis qu’il promène ses doigts sur cet instrument, Alexandros Markeas en a exploré le moindre recoin.

L’envie lui vient régulièrement de pousser encore plus loin l’investigation, en jouant de plusieurs claviers à la fois, ou en ajoutant de l’électronique, des percussions, en multipliant les dispositifs, et en préparant le piano comme Cage l’a fait autrefois... d’où la notion de piano-caméléon !

Dans cette émission, Alexandros Markeas évoque son rapport compulsif au piano : s’il pouvait avoir chez lui plusieurs pianos, ils serait tout à fait heureux …

, © Radio France / Soizic Noël

Cette gourmandise de sons, de timbres, de matières trouve à s’exprimer dans l’improvisation, une improvisation orientée, à cause des préparations du piano et à cause aussi des traitements du piano qui sont programmés à l’avance. Conserver la surprise reste pourtant essentiel, donc le musicien n’essaie pas ses sons avant d’entrer sur scène ! il aime se surprendre et suspendre l’auditeur. et puis, Alexandros Markeas n’est pas grec pour rien ! il aime les sonorités qui claquent, celles des cordes pincées (baklava, bouzouki…) et on retrouve ces sonorités dans la performance qu’il nous a proposée le 14 mai à la radio.

Musique en plus du concert :

Jacques di Donato / Xavier Charles

Dans deux heures il pleut Y'a d'l'eau dans l'gaz

Collectif Système Friche

LABEL IN SITU

, © Radio France / Soizic Noël

Les concerts à venir d'Alexandros Markeas :

Le 23 juin : HoPa! (Création)

Pour orchestre de jeunes

Orchestre Démos du 95

A la Philharmonie de Paris

Le 26 juin : Medea Cinderella

Pour 4 ensembles vocaux

A la Basilique St Rémi, Reims (51)

Festival Les Flâneries de Reims

13 Juillet : Une Autre Odyssée, Requiem pour les migrants

Festival Musiques des Lumières, Abbaye-école de Sorèze