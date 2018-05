Le trio Laurence Bourdin - Bernard Santacruz - Xavier Garcia en concert à Radio France pour A l'improviste

Concert du TrioLaurence Bourdin, vielle à roue,Bernard Santacruz, contrebasse etXavier Garcia, traitements sonores

Enregistré en public le 09 avril 2018 au studio 106 de Radio France

Ces trois musiciens se connaissent bien, même si le trio est neuf !

Ils avaient d’ailleurs pu échanger quelques sons plusieurs jours auparavant, à l’occasion d’un mini-festival organisé par des amis musiciens en Touraine, à la mémoire du saxophoniste de l’ARFI lyonnaise Jean Aussanaire. D’ailleurs l’ARFI (l’Association à la Recherche d’un Folklore imaginaire) est un peu leur famille : c’est là que leurs trajectoires se sont rencontrées.

Trois sensibilités, trois parcours…

Laurence Bourdin a fait bien du chemin depuis sa découverte de la vielle à roue dans le Périgord à 13 ans, et depuis l’exploration des musiques traditionnelles d’Occitanie, son tout premier univers.

Comme beaucoup d’autres viellistes, elles s’est vite employée à croiser son instrument avec d’autres styles de musique ; le jazz, le rock, l’improvisation, la musique contemporaine, et même la musique électroacoustique. Ce parcours en étoile l’a très naturellement menée vers les musiciens improvisateurs !

Bernard Santacruz sait ce que les chemins de traverse signifient, car il a commencé la musique dans des groupes de rock alternatif et de fusion dans les années 19790 avant de tomber amoureux du jazz et de s’associer aux improvisateurs du sud de la France et à quelques musiciens américains.

Xavier Garcia, musicien de l’ARFI depuis la fin des années 1980, est aussi une figure familière du GRM (le Groupe de Recherche Musicale de l’INA) et c’est un musicien qui navigue avec beaucoup d’aisance entre composition et improvisation.

La musique qui a jailli de leurs trois instruments le 09 avril dernier, défie toute tentation de description et de définition : elle est par moment psychédélique, et reste d’un bout à l’autre riche en matières sonores et en contrastes.

Et puis… des échos d’une musique connue de tous (sacrée mémoire collective !) hante cette grand improvisation.

Ce sont des lambeaux du Sacre du Printemps d’Igor Stravinsky que Xavier Garcia diffuse en les hachurant, en les « massacrant » (le jeu de mots est de lui…). Cette géniale composition de Stravinsky est reliée à la mémoire de Jean Aussanaire, et a servi de fil rouge à l’Hommage posthume de tous ses amis musiciens, qui s’est tenu en Touraine en avril dernier.

Discographies :

Xavier Garcia et Lionel Marchetti

CD Machine Lyrique

REF SIGNATURE / RADIO FRANCE

, © Radio France

Laurence Bourdin

CD HURDY GURDY # Myst

REF Compagnie Grain de Son

Bernard Santacruz

CD Tales, Fables and other stories

REF JUJU RECORDS

A NOTER : DEUX FESTIVALS A VENIR...

La 34ème édition du festival "Musique Action"

se tiendra du 14 au 21 mai 2018 à Vandoeuvre-lès-Nancy

Cette 34e édition du festival Musique Action sera la dernière à avoir été rêvée par Dominique Répécaud. Durant une semaine, nous vous invitons à traverser des univers sonores parmi les plus singuliers que l'on puisse envisager, parce que la musique est avant tout un espace de liberté et de découverte. C'est ce qu'a toujours défendu ce festival et ce qui constitue son identité. Nous affirmons l'absolue nécessité d'inventer des ailleurs poétiques et sonores. C'est ce sillon-là que nous traçons avec plaisir et sans relâche.

Le festival de créations«en mai, pépète lumière fait ce qu’il lui plaît»

se déroulera les 25, 26 et 27 mai 2018 à Massilly (71 - Saône et Loire)

Huit ans déjà que pépètelumière vous promène à travers des sites d’exception du Clunisois et de ses environs. L’association se plaît à découvrir lieux insolites et architectures remarquables pour en faire de nouveaux « terrains de jeux ». Du haut de sa vaste salle lumineuse aux tréfonds de sa cave voûtée aux proportions exceptionnelles, pépète lumière y jouera le contraste harmonisé d’une programmation audacieuse lançant des passerelles entre dégustations de vins natures et débauches sonores et spectaculaires. Expérimentez par vous-même ces rares moments riches en surprises pour tous les sens.