Le trio Charolles - Bopp - Domancich en concert à Radio France

Concert de Denis Charolles(batterie, percussions et objets)Christiane Bopp(Tromboniste et saqueboutiste) et Sophia Domancich(piano), enregistré en public le 12 février 2018 au studio 106 de Radio France

En improvisation, on rencontre tous les cas de figures.

Il y a les musiciens qui aiment improviser avec des musiciens qu’ils ont choisis, et qu’ils prennent du plaisir à retrouver régulièrement, parfois sur une très longue période (20 ans ou plus même).

Il y a ceux qui ont plutôt plaisir aux rencontres, aux premières fois . Il y a les musiciens qui ont choisi l’improvisation comme mode d’expression premier et exclusif, et ceux pour qui l’improvisation est un mode d’exploration parmi d’autres.

, © Christian Taillemite

A l’Improviste a accueilli dans son studio le 12 février un trio tout neuf. Denis Charolles avait choisi de s’associer à deux musiciennes avec lesquelles il n’avait encore jamais joué. Belle initiative, qui nous a valu deux très improvisations de haut vol, où chacun des protagonistes s’est exprimé en toute liberté.

Côte à coté dans notre studio, une tromboniste venue relativement tard à l’improvisation, mais qui très vite a su tracer sa route dans cette expression, une pianiste qu’on ne présente plus tant son parcours est de ceux qui comptent dans le jazz actuel, et un percussionniste-batteur dont on connaît la passion des sons, mais aussi des mots, des voix et qui s’emploie avec une belle énergie à faire tomber les cloisons entre tel ou tel genre musical.

Trois parcours, trois sensibilités qu’on pourrait penser éloignées, et pourtant, quelle écoute !

, © Christian Taillemite

Dans cette émission, Christiane Bopp évoque son parcours. Elle a en commun avec Sophia Domancich d’avoir d’abord eu un apprentissage classique de l’instrument, mais là où la pianiste a très vite bifurqué vers le jazz, la tromboniste, elle, s’est intéressée à la fois à la musique ancienne et à la musique contemporaine.

, © Christian Taillemite

A ses tout débuts, Denis Charolles a sans doute préféré les chemins de traverse et la rue au conservatoire, il a ensuite plongé à corps perdu dans des histoires collectives (Campagnie des musiques à Ouïr et festival La Belle Ouïe) et se sent toujours chez lui lorsque les sons et les mots se rencontrent.

Cette session est à écouter sans modération !

Le jeu est libre, le plaisir à jouer ensemble est palpable. Le dernier son une fois posé, on a envie de dire aux musiciens de ce trio : « A quand la prochaine ? »