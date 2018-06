L'Orchestre Système Friche de Jacques Di Donato et Xavier Charles en concert à Radio France

Concert de l'orchestre Système Friche, de Jacques Di Donato et Xavier Charles, enregistré le 11 juin 2018 en public au studio 105 de la Maison de la Radio

Avec :

Xavier Charles Clarinette, basse électrique, Jacques Di Donato Clarinette, sax, batterie, percussions, Félicie Bazelaire violoncelle, contrebasse Jean-Luc Cappozzo Trompette, Benjamin Duboc Contrebasse, Isabelle Duthoit Voix, clarinette, Erik M Platines, électronique, Franz Hautzinger Trompette, électro, Simon Henocq Guitare, électro, Soizic Lebrat violoncelle Bruno Maurice Accordéon, Roméo Monteiro Percussion, batterie, Nicolas Nageotte Sax alto, baryton, clarinette, Alfred Spirli, percussions, objets préparés et Thierry Waziniak Percussions, batterie.

La vidéo du concert sera mise en ligne très prochainement

« Système Friche », voilà un nom qui parle de lui-même !

Le collectif créé par Jacques Di Donato et Xavier Charles a des envies d’ailleurs. C’est un orchestre qui ne s’interdit rien, ni dans le style, ni dans le vocabulaire. Un collectif qui joue à la fois sur l’idée d’ordre et de désordre, d’écriture et d’improvisation.

L’impulsion a été lancée par deux figures de la scène improvisée, deux complices de longue date, qui ont le sens du collectif (ils ont tous les deux fondé un festival, Fruits de Mhere pour Jacques Di Donato et Densités pour Xavier Charles).

Système Friche est l’extension orchestrale de leur duo, ou un duo de clarinettes « augmenté ». Jacques Di Donato et Xavier Charles sont les têtes pensantes de « Système Friche »: cela veut dire qu’ils ont des idées de composition, très simples souvent, qui servent de base à l’improvisation.

Le Système Friche qui s’est présenté dans notre studio le 11 juin dernier n’est pas né ex-nihilo. C’est la deuxième mouture d’un orchestre homonyme fondé par les deux même musiciens en 1996, il y a donc un peu plus de 20 ans.

Système Friche a fait peau neuve en 2018, grâce à l’énergie de ses deux fondateurs, grâce aussi au soutien d’un mélomane précieux, Jean-Pierre Bruey, qui croit en ce collectif, et qui a mis sur pied une tournée de Système Friche en 2018. Grâce enfin à Lutherie Urbaine, une association basée à Bagnolet et dédiée à la création et à la recherche sonore.

Système Friche 2 a donné son tout premier concert à Banlieues Bleues en avril dernier, après une résidence de plusieurs jours à Lutherie Urbaine. A l’Improviste a été la deuxième étape, et c’est la musique jouée dans les murs de la radio il y a quelques jours qui se fait entendre ce soir !

Un concert joyeux, une musique inclassable, à la croisée des chemins : « écriture de matières pulsées, frottées, agiles, virtuoses, où le son est le guide du travail. Les thématiques sont inspirées du jazz contemporain, de la musique contemporaine, voir bruitiste. La virtuosité, l’énergie, l’invention en temps réel sont des éléments importants pour s’approprier ce vocabulaire sonore. Recherche de nouvelles créolités… Tentative d’inventer de nouvelles musiques sur le terreau des musiques d’aujourd’hui ! » (note d’intention de Système Friche)

Concerts à venir :

- Festival Météoà Mulhouse le 23 août 2018

- Scène Nationale lesQuinconces-Lespal (Le Mans) le 10 novembre 2018

- Arsenal de Metz /Festival Densités– Vu d’un Œuf le 29 novembre 2018

CD :

Retrouvez Jacques Di Donato et Xavier Charles sur le CD"ILEX"

Paru chez Protagoniste (Ref PROTA1801 - 2018)

, © Protagoniste

