Concert A l'Improviste avec Sylvain Lemêtre et Benjamin Flament à l'Atelier du Plateau

A l’Improviste à l’Atelier du Plateau

Avec Sylvain Lemêtre et Benjamin Flament, percussions

Concert enregistré le 15 février 2019 à l’Atelier du Plateau à Paris

A l’Improviste est née en septembre 2000, à peu près en même temps, à quelques mois près, que l’Atelier du Plateau, Centre Dramatique National de Quartier, installé dans le 19ème arrondissement parisien et fondé autrefois par Gilles Zaepffel.

Depuis lors, A l’Improviste et l’Atelier du Plateau cheminent ensemble, fidèlement, avec constance.

C’est dans les murs de ce théâtre, ouvert à la prise de risque, à l’improvisation bien sûr et à tous les arts - des plus abstraits aux plus physiques et incarnés - qu’a eu lieu la rencontre qui va nous occuper aujourd’hui. Rencontre de deux rythmiciens, de deux percussionnistes particulièrement inventifs.

C’est un duo tout neuf réuni par quelques obsessions communes : d’abord le goût pour l’improvisation, mais aussi leur affection pour les brocantes, les quincailleries, les rayons de bricolage (c’est d’ailleurs bien une manie, une « pathologie » de percussionniste !).

Pour reprendre les mots de Matthieu Malgrange dans le programme de salle de ce concert : « Tous deux aiment les bols tibétains mais aussi les saladiers, les gongs thaïs ou les vieux morceaux d’acier galvanisé. Ils aiment et ne comptent pas. Le plaisir est simple et archaïque. »

Sylvain Lemêtre est un habitué de cette émission. Musicien de l’ensemble Cairn (où il est interprète avant tout), il improvise aussi dans la Soustraction des Fleurs, en trio avec Jean-François Vrod et Frédéric Aurier. On l’a aussi entendu en duo avec Thomas Bonvalet (superbe rencontre initiée par Cairn).

Benjamin Flament est un nouveau venu dans cette émission. Autrefois co-fondateur du collectif parisien COAX, il a quitté la capitale et a fondé sa propre Compagnie Green Lab. Cette compagnie lui permet de défendre ses projets, ses groupes, notamment Vegan Dallas et Farmers. Elle lui permet aussi de développer aussi des projets pédagogiques.

, © Hugo Morais

Leur univers est celui d’amoureux de sons, de rythmes, de timbres, de matières. Un univers riche jailli d’un dispositif aux dimensions asses envahissantes, et surtout un régal pour les yeux !

Sylvain Lemêtre et Benjamin Flament ont inventé leur propre instrumentarium pour pouvoir développer leur univers propre, au gré des projets, en solo ou à plusieurs.

On le sait, les percussionnistes sont rarement au repos et ont un appétit de sons et d’objets quasi insatiable. Leur instrumentarium est donc en constante métamorphose, et c’est ce qui les distingue de beaucoup de musiciens. Il n’empêche …pour s’y retrouver, il faut s’inscrire autour de quelques fondamentaux. Pour Sylvain Lemêtre et Benjamin Flament ça pourrait être leur table à sons, leur Cluster Table !

Derrière ces tables, ils sont bien actifs pour pouvoir faire sonner tous les objets posés de façon stratégiques sur la table, mais aussi sous la table, au-dessus, en dessous et autour de cette table. La table a son aura, son rayonnement , et la musique aussi !

En arrivant à l’Atelier du plateau, face à ces deux tables disposées en équerre, on se demande quelle place chacun va pouvoir trouver, et si le trop plein de sons ne menace pas ! Mais on peut faire confiance à ces deux musiciens-là : ils savent composer dans l’instant.

C’est à une ivresse de rythmes, de matières, de couleurs de timbres que nous invite le duo Cluster Table ce soir : bon voyage !!!