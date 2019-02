A l’Improviste au festival Sons d’Hiver(1)

Carte blanche au collectif COAX : « COAX invite Peter Brötzmann »

Avec Peter Brötzmann, saxophone / Julien Desprez, guitare / Antoine Viard, saxophone et Yann Joussein, batterie

Enregistré le 06 février 2019 au Générateur à Gentilly

Les micros d'A l'Improviste sortent à nouveau en ce mois de février, pour saisir sur le vif quelques moments choisis du festival Sons D'hiver.

La ligne artistique de cette édition, la première édition de Fabien Simon, qui a repris le flambeau, tient en quelques mots : l'improvisation, l'expérimentation, la créolisation, et l'esprit de curiosité. En filigrane aussi, une idée simple, qui est souvent un corollaire de la créolisation ; le mélange des générations !

C'est ce fil rouge que nous allons suivre ce soir avec la rencontre des trois jeunes musiciens français du collectif COAX et du saxophoniste allemand Peter Brötzmann, né en 1941.

L'idée à mûri très vite dans la tête des musiciens français : le guitariste Julien Desprez, le saxophoniste Antoine Viard et le batteur Yann Joussein.

, © Bernard Bousquet / Le Générateur

COAX avait carte blanche pour cette soirée au Générateur de Gentilly, et le trio avait envie d'inviter pour ce soir-là une "figure" de la musique improvisée et du free jazz. Peter Brötzmann a tout de suite accepté l'invitation. Jouer avec de jeunes musiciens est très important pour cet improvisateur au long souffle. Il aime renouveler les expériences. Son duo récent avec la guitariste Heither Leigh montre son esprit d'ouverture et son appétit de rencontres. Comme les musiciens du collectif, de la coopérative COAX, fondée il y a tout juste 10 ans.

Peter Brötzmann, à la fin des années 1960, a lui aussi fédéré les énergies : il s'est retrouvé au cœur d'une véritable internationale européenne de l'improvisation. Autour de lui, de nombreux musiciens de l'ex-RDA, de Hollande, et d'Angleterre, tous réunis par le goût de l'aventure et de l'exploration.

Il y a eu en 1968 un groupe et un album mythique, Machine Gun ; belle constellation de grandes figures de la free : Peter Kowald, Evan Parker, Hann Bennink, Willem Breuker, Fred Van Hove, Sven-Ake Johansson... et quelques autres !

Cette émission est l'occasion d'une confrontation de deux générations, deux façons de penser le collectif dans des contextes évidemment très différents. Ces différences de vision transparaissent lors de l'échange que nous avons pu avoir avec les musiciens avant le concert ...

Peter Brötzmann n'est pas un nouveau venu au festival Sons d'Hiver. Il y a déjà joué plusieurs fois ces dernières années. Par contre, on lui connaît peu de relations à la scène improvisée française. Dans les années 1960, il a bien rencontré Jacques Thollot et Beb Guérin, mais la connexion ne s'est pas vraiment faite. Quand Peter Brötzmann jouait à Paris ces années-là, c'était avec des musiciens américains : Carla Bley et Don Cherry.

COAX, ce sont une quinzaine de musiciens, réunis autour de l'idée d'œuvrer, de créer ensemble.

Le collectif a été labellisé Compagnie Nationale : il produit des événements (concerts et festival), des disques, et a son propre label : Coax Records

Au fil des années, sa ligne artistique a bougé, s'est étendue, a ajouté quelques excroissances, en bordure du jazz et de l'improvisation. Finalement, elle s'est "créolisée".