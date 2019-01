Concert Timothée Quost à l'Alliance française

A l’Improviste Hors les murs au Théâtre de l’Alliance française :

Avec Timothée Quost, trompette et électroniques

Enregistré en public le 12 novembre 2018 à l’Alliance Française

, © Radio France / Soizic Noël

Timothée Quost est ce qu’on peut appeler un hyperactif. Il l’est d’abord comme leader de deux ensembles, Matterhorn et Quostet. Pour ces deux formations, il compose de la musique, et cette émission s’ouvre sur un extrait du dernier album de son sextet Quostet : Granit.

Timothée Quost est partout.

On le retrouve dans beaucoup de grands ensembles français ; l’ONF, le bigband Umlaut, le Surnaturel Orchestra, le quintet de Riccardo del Fra, l’ensemble Linken qu’il a créé avec Léo Margue, chef d’orchestre, et aussi le quintet de Riccardo del Fra, le quintet Escargot, le trio Quam…

Il joue beaucoup en Belgique et au Danemark. Il a même décroché une résidence de deux ans au conservatoire de Copenhague.

Timothée Quost bouge beaucoup !

La preuve, la tournée qu’il a faite cet automne pour présenter un solo pas tout à fait ordinaire, tournée qui l’a mené en Allemagne, en République tchèque, en Autriche, en Slovénie et dans plusieurs villes de France.

Pour ce solo, Timothée Quost associe la trompette au micro, à la table de mixage et au haut-parleur. L’association de ces quatre outils donne une musique qui se situe entre l’acoustique et l’électronique. Le micro vient poser un zoom sur toute une série de sons de la trompette que « normalement » on n’entend pas : le souffle, la salive dans le corps de l‘instrument, les percussions buccales, les larsens (oreilles sensibles, je vous aurai prévenues !!!)

C’est cette musique qu’il a offerte au public du Théâtre de l’Alliance Française le 12 novembre, dernière étape de sa tournée européenne et point d’aboutissement, puisque ce soir là le trompettiste est arrivé avec son tout nouveau disque solo : Before Zero Crossing (paru sur le label danois….) !

Ce n’est pas tous les jours qu’A l’Improviste s’associe à la sortie d’un album, album que peu de temps après Clément Lebrun (Le Cri du Patchwork sur France Musique) distinguait comme l’un de ses 5 Disques de l’Année !

Le solo qui est au coeur de cette émission est un voyage au coeur de la matière sonore de la trompette. Un voyage presque biologique ou anatomique ; une radioscopie de tout ce qu’une trompette peut émettre en matière de sons, à partir du moment où elle est reliée au micro, au haut-parleur et au mixer…

Timothée Quost développe sur son instrument un nouveau langage, pour enrichir sa palette, aller plus loin dans la recherche sonore… et nous emmener, nous auditeurs de cette musique, loin de nos habitudes d’écoute ...

Lors de ce solo de trompette augmentée, Timothée Quost n’économise pas ses forces : il est à 150 pour 100 dans les sons qu’il produit; pour preuve la vidéo de ce concert, et la photo-portrait qui s’affiche sur cette page, signée Christian Taillemite !

Timothée Quost cultive les musiques qui lui permettent de naviguer entre improvisation et composition. Le projet le plus improvisé que je lui connaisse, le plus fou et débridé, est le quintet Escargot dans lequel il est rejoint par les percussionnistes Camille Emaille et Tom Malmendier, le bassiste Louis Frères et la clarinettiste Xavière Fertin.

Cette émission-portrait se referme sur un extrait de leur premier album Dart Love, paru sur le label portugais Creative Sources !

Extraits musicaux en plus du concert :

'Ronde', Extrait du CD Granit

Sextet Quostet

LABEL Bruits de la Tête

facebook Le Quostet

Before Zero Crossing

Timothée Quost

LABEL Gotta Let It Out