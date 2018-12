A l'Improviste Hors les Murs au Théâtre de l'Alliance française : le trio C.Cappozzo / P. Grente / E Ziemniak

A l’Improviste "Hors les murs" au Théâtre de l’Alliance française :

Avec le trio Cécile Cappozzo piano, Patrice Grente contrebasse et Etienne Ziemniak batterie

Enregistré en public le 12 novembre 2018 à l’Alliance Française

Dans le public de notre session live le 12 novembre, il y avait Stéphane Berland, directeur du label Ayler Records, qui vient d’éditer le premier album du trio de Cécile Cappozzo : "Sub Rosa" !

Le trio, lui, n’a pas de nom, il est né il y a deux ans autour du piano de Cécile Cappozzo, musicienne au parcours singulier qui a commencé dans la musique, puis s’est jetée à corps perdu dans la danse flamenca, avant de revenir il y a peu au piano et au jazz.

Dans le trio qu’elle forme avec Etienne Ziemniak et Patrice Grente, pas de pas de danse, ni de robe à volants ou à poids, Cécile Cappozzo oublie la danse flamenca, et est « sagement » assise au piano. Enfin, pas si « sagement » que ça, car elle vit la musique qu’elle joue à cent cinquante pour cent (son duende ne se ressent pas seulement dans sa danse…) !

Le trio nous emporte dans la vague !

Flux et reflux sont le pouls de cette musique. Tout circule librement, porté par l’énergie des trois improvisateurs...

Deux mots sur les musiciens de ce trio :

Cécila Cappozzo a formé son propre groupe de flamenco, La Cecilia y su gente. Elle a aussi créé un projet personnel baptisé Les Ames sonores avec la danseuse La Fabia, authentique tissage entre flamenco contemporain et improvisation libre.

Vous pouvez retrouver Etienne Ziemniak au concert dans les formations de son collectif, le Capsule Collectif qu’il forme avec un autre batteur Antoine Hefti, ou bien encore sur les réalisations du label Fiasco Records qu’il a créé avec le contrebassiste Patrice Grente, qui de son côté a cofondé le festival Interstice à Caen.

Le trio de Cécile Cappozzo a de l’énergie et aurait pu dérouler plusieurs marées sur notre plateau si nous ne les avions arrêtés, portés qu’ils étaient par une forme de duende, ce duende invoqué par la pianiste dans la pochette du disque Sub Rosa :

« Où se trouve le duende ? Sous l‘arche vide passe une brise mentale qui souffle avec insistance sur les têtes des morts, à la recherche de nouveaux paysages et d’accents inconnus : une brise qui sent la salive d’enfant, l’herbe broyée et le voile d’une méduse, qui annonce le baptême perpétuel de choses qui viennent d’être créées. »

(Federico Garcia Lorca)

Discographie :

CD "Sub Rosa"

Trio de Cécile Cappozzo,Etienne Ziemniak et Patrice Grente

Label Ayler Records

, © Ayler Records

NB / L'équipe d'A l'improviste remercie chaleureusement le photographe Christian Taillemite, pour le don de ses superbes photos pour le site de notre émission, prises lors du concert à l'Alliance Française !