A l'Improviste Hors les murs au Théâtre de l'Alliance française : Duo Elise Dabrowski et Sébastien Béranger

A l’Improviste Hors les murs au Théâtre de l’Alliance française :

Avec le duoElise Dabrowski voix et contrebasse &Sébastien Béranger électroniques

Enregistré en public le 08 octobre 2018 à l’Alliance Française

, © Radio France / Soizic Noël

C’est au Théâtre de l’Alliance française qu’ont résonné le 8 octobre dernier les improvisations du duo.

Elise Dabrowski et Sébastien Béranger se connaissent depuis l’enfance, mais leurs chemins se croisent vraiment depuis trois ans, depuis qu’ils ont eu envie d’explorer ensemble le dialogue de l’électronique et du jeu acoustique.

Ces deux musiciens ont en commun l’engagement dans la musique qui s’écrit aujourd’hui : Elise parce qu’elle interprète la musique des compositeurs d’aujourd’hui (Levinas, Sighicelli, Fiszbein, Bordalejo…), Sébastien parce qu’il est lui-même compositeur. France Musique lui a commandé autrefois un Alla Breve !

La pratique de l’improvisation est beaucoup plus récente dans l’activité de ce musicien rompu au langage des machines et responsable des activités pédagogiques à la Muse en Circuit, le Centre de Création Nationale. Il a travaillé dans ce cadre à partir d’écritures automatiques. L’improvisation est entrée comme ça dans son activité. L’improvisation lui permet de sortir de sa condition de compositeur.

Elise Dabrowski, ancienne de la Maîtrise de Radio France, improvise pour sa part depuis des années. Elle regarde néanmoins de plus en plus vers la composition et aime structurer ses improvisations.

Nous l’avions entendue dans cette émission il y a deux ans aux côtés de la pianiste Claudine Simon : ensemble, les deux musiciennes composent toujours plus. Leur spectacle autour des poèmes de Ghérasim Luca "Comment s’en sortir sans sortir ?" est un tissage subtil entre improvisation et composition.

Le duo d’Elise Dabrowski et Sébastien Béranger a bénéficié d’une résidence de création au GMEM. Un disque est en préparation. L’album portera le joli nom de "Phalacrocorax" !

A vos dictionnaires….

Musique en plus :

Elise Dabrowski

Extrait du CD Auroch

Meta Records 076