A l'Improviste à l'Alliance française avec Sophie Agnel, Angelica Castello et Isabelle Duthoit

A l’Improviste Hors les murs au Théâtre de l’Alliance française :

Avec Sophie Agnel (piano), Angelica Castello (flute à bec, électronique) et Isabelle Duthoit (chant, clarinette)

Enregistré en public le 14 janvier 2019 à l’Alliance Française

Emission présentée en direct par Anne Montaron

C’est un trio relativement neuf qui se fait entendre ce soir ; le trioNYX est né en mars dernier du duo que forment Isabelle Duthoit et Angelica Castello, ensuite élargi au trio avec la pianiste Sophie Agnel.

C’est à Vienne, en Autriche, qu’Isabelle Duthoit et Angelica Castello se sont rencontrées : la première a quitté Vienne et est revenue vivre en Bourgogne, la deuxième vit entre Vienne et sa ville natale Mexico, après une escale au Québec. Elles ont en partage le goût pour les contrastes, l’énergie, et les explorations sonores.

La voix d’Isabelle Duthoit emprunte à la vocalité du théâtre Nô, du Bunraku et du Gidayu japonais les éclats, les sonorités entre cri et chant.

Angelica Castello joue sur une flûte à bec électronique du facteur Petzhold et mêle aux sons de cet instrument des matériaux hybrides obtenus à partir d’un jeu sur des K7 triées sur le volet !

Sophie Agnel prend naturellement sa place dans le trio, avec son piano étendu (augmenté). Son piano est un piano-monde qui ouvre nos horizons et ceux de cet instrument historique au répertoire pléthorique. Le détour de la musicienne vers le cordophone (une invention de la pianiste) a été une nouvelle impulsion pour le jeu au piano.