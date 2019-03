A l'Improviste Hors les murs à l'Alliance française, avec Frantz Loriot et Christian Wolfarth

l’Improviste Hors les murs à l’Alliance française

Avec Frantz Loriot (alto) et Christian Wolfarth (percussions)

Concert enregistré le 11 février 2019 au Théâtre de l’Alliance française à Paris

C’est the Call, un vinyle de ce duo paru sur le label Shhpuma, qui a motivé cette invitation dans nos sessions publiques A l’Improviste. La musique de The Call a été décrite par le critique Jason Kahn comme une « épiphanie sonore", et c'est de fait un magnifique travail sur le timbre !

C’est aussi une musique qui témoigne de l’attachement de ces deux musiciens actifs en Suisse à la forme, à la composition instantanée.

Dans cette émission, on a entendu l’altiste franco japonais Franz Loriot dans le passé au sein de plusieurs constellations : par exemple, le trio Baloni et le quartet der Verboten dans lequel justement il retrouvait le percussionniste Christian Wolfahrt.

Frantz Loriot fait partie de ces musiciens très actifs mais discrets en même temps. Il a grandi à Paris, a vécu plusieurs années à New York où il a initié des séries de concerts, et fait maintenant partie intégrante de la scène zurichoise.

Il est actif dans de nombreux groupes et orchestres. Il explore depuis plusieurs années aussi le solo.

Cette exploration lui a permis de développer un vocabulaire très original.

Il en va de même de Christian Wolfahrt. Ce Zurichois de naissance, initié au jazz et au rock à ses débuts, puis formé par Pierre Favre au Conservatoire de Luzerne, a ensuite étudié la composition. Il est reconnaissable à son set de percussions réduit à l’essentiel, dont il arrive pourtant à faire jaillir quantité de nuances et de couleurs. Comme Frantz Loriot, il aime le jeu sur le détail, l'infiniment petit ; nos micros ont posé une loupe sur la danse qui s'est déroulée entre ces deux amoureux du timbre et de l'instant !

La musique qu’ils ont improvisée le 11 février a la liberté et l’énergie d’une rivière : elle est conduite par l’écoute aiguisée des deux musiciens, leur amour du son et la diversité de leurs palettes de jeu.

Comme la rivière, elle suit son cours et s'impose, avec discrétion et force à la fois.

Frantz Loriot et Christian Wolfahrt sont actifs à Zurich, haut lieu de l’improvisation libre européenne, grâce notamment au WIM (Atelier de Musique improvisée) qui organise des séries de concerts hebdomadaires depuis 40 ans !