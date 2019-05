Concert A l'Improviste à l'Alliance française, avec Claudia Solal et Valérie Philippin

ANNONCE / Prochain enregistrement public "A l'improviste" au Théâtre de l'Alliance française le lundi 13 mai 2019 à 19h30, avec :

SOLO : Violaine Lochu (voix)

&

TRIO "Sature day", avec Michael Nick (violon), Yaping Wang (yangqin) & Diemo Schwarz (électronique)

Réservation obligatoire sur le site desémissions publiquesde Radio France

L'émission du jour :

A l’Improviste Hors les murs à l’Alliance française

Avec Claudia Solal et Valérie Philippin, voix

Concert enregistré le 08 avril 2019 au Théâtre de l’Alliance française à Paris

Valérie Philippin et Claudia Solal sont deux noms familiers de cette émission, depuis plusieurs années ; elles ont improvisé dans différents contextes, mais c'est la première fois qu'on les entend en duo vocal.

Ce qui les rassemble, c'est leur gourmandise des sons, des mots et des phonèmes, même si elles naviguent dans des eaux différentes.

Valérie Philippin a chanté d'abord le répertoire contemporain et le théâtre musical, notamment la musique de Georges Aperghis. Elle a aussi fondé la "Singulière Compagnie" et l'Ensemble Kiosk. Elle a écrit des ouvrages théoriques sur la voix soliste dans ce répertoire, avant de se jeter à corps perdu dans l'improvisation.

Claudia Solal est partenaire de longue date de la "Banquise" de Françoise Toullec. Elle a aussi un duo avec le pianiste et le claviériste Benjamin Moussay, un autre avec Benoît Delbecq, et s'est laissé embarquer avec Didier Petit et Philippe Foch dans l'aventure des "Voyageurs de l'Espace".

Claudia Solal écrit ses chansons et navigue dans un univers qu'on pourrait nommer "jazz", à condition de l'ouvrir à toutes les audaces. Le jazz justement n'est pas étranger à Valérie Philippin, un jazz raffiné et très écrit, puisque autrefois elle a chanté deux compositions d'André Hodeir : Anne Livia Plurabelle et Jazz Cantata.

Ce concert à l'Alliance française est leur deuxième concert depuis la naissance du duo en 2016. Nous avons eu la chance d'assister à leurs retrouvailles.

Ces retrouvailles se sont faites de façon très organique : pas de préparation, pas de parcours, pas de scénario. Le public qui était là a été sensible tout de suite à la qualité d'écoute du duo, à leur faculté de multiplier à l'envi les stratégies de jeu et le vocabulaire vocal.

On n'est pas très loin d'une discussion spontanée, avec tout un jeu de contrepoint d'une voix par rapport à l'autre.

Equivox ; ce sont deux voix "égales", en tout cas très proches, deux voix hautes mais incroyablement élastiques et étendues, et au-delà des voix, deux personnalités très contrastées et si attachantes !

La vidéo du concert :

