A l'Improviste en public à l'Alliance française, avec Jean-Luc Cappozzo et Manu Codjia

PROCHAIN ENREGISTREMENT PUBLIC "A L'IMPROVISTE HORS LES MURS" :

LUNDI 08 OCTOBRE à 19h30 Au Théâtre de l'Alliance française

Adresse : 101 Bld Raspail, Paris 6ème

Attention : Réservation obligatoire sur le site des émissions publiques deRADIO FRANCE

DUO : David Chevallier (guitare, effets) et Valentin Ceccaldi (violoncelle)

DUO : Elise Dabrowski (voix et contrebasse) et Sébastien Béranger (électroniques)

VENEZ NOMBREUX !

L'émission du jour :

Première session « A l’Improviste » enregistrée en public Hors les murs au Théâtre de l’Alliance Française

Avec Jean-Luc Cappozzo, trompette et Emmanuel Codjia, guitare

Concert enregistré le le 17 septembre 2018 à 19h30

Emission présentée en direct du studio 143 de Radio France

La vidéo du concert sera mise en ligne très prochainement.

, © Radio France / Soizic Noël

Il ne serait sans doute pas venu à l’idée d’Emmanuel Codjiia, dit Manu Codjia, de se proposer pour une session improvisée dans cette émission.

Musicien de jazz au lyrisme certain, aux échappées toujours singulières, quel que soit le groupe dans lequel il est amené à jouer (son propre trio ou le quartet de Mathieu Donarier), Manu Codjia a approché l’improvisation en côtoyant des musiciens de son âge autrefois au CNSM de Paris. Le langage du jazz, les grilles d’accord ont ensuite pris le dessus, et la place de l’improvisation dans les musiques qu’il joue régulièrement s’est faite de plus en plus étroite, suffisamment étroite en tout cas pour qu’il en ressente le manque, l’absence.

A peu près tout le contraire de ce qui s’est passé dans le parcours de Jean-Luc Cappozzo, musicien de jazz aux oreilles grandes ouvertes, et que l’improvisation ne quitte plus depuis près de vingt ans.

Jean-Luc Cappozzo est un musicien qui a une conscience aigüe de la liberté, et un appétit sans bornes pour les rencontres humaines et musicales. Partenaire de jeu régulier de Sophia Domancich (quintet Pentacle) et des musiciens de l’ARFI lyonnaise, musicien du Globe Unity Orchestra et du Tentet de Joëlle Léandre, il cultive en hédoniste les rencontres en duo (Eric Brochard, Géraldine Keller, Paul Lovens, Didier Lasser, Raymond Boni, Joëlle Léandre…).

Tout est plus "clair" à deux, nous dit-il ! "Pas de filtre... le saut dans l'inconnu !"

La clarté en effet est de mise dans la musique de ce duo. Les deux musiciens ont en commun c’est évident un profond sens mélodique et un phrasé qui nous valent de très beaux moments d’émotion musicale ! La magie est là...

Le Théâtre de l’Alliance française, avec son atmosphère d’intimité, était l’écrin idéal...