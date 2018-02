Serge Pey, poète et Kiko Ruiz, guitare flamenca

Emission enregistrée en vidéo lundi 15 janvier à 19h au studio 106 de la maison de la radio à Paris.

Il était une fois un poète du sud de la France né à Toulouse en 1950 : Serge Pey

« Dans mon quartier défoncé par les bulldozers au milieu des cratères lunaires et de la boue des camions, raconte Serge Pey, j’entends aujourd’hui encore mon voisin qui psalmodiait des cris d’oiseaux ou de chiens, et des miaulements de nuages. C’est un gitan. Il a sept ans. Il chante, caché, loin de son ombre. Sa mère lui crie de s’arrêter de chanter. Elle ne veut pas qu’il s’abîme, à peine né, dans un dialogue avec la mort, et que sa vie prenne l’allure tout de suite d’un deuil. Je ne savais pas à cette époque que cet enfant qui chantait en battant des mains, incarnait la flamme noire du flamenco.

C’est lui qui m’a transmis le cante jondo. Mon premier poème analphabète de la poésie »

Flamenco, les souliers de la Joselito (Editions du Dernier Télégramme)

Donc il y a le voisin, cet enfant, et puis il y a l’oncle de Serge Pey, qui lui aussi chante le flamenco. Et plus tard la Conférence sur le duende de Lorca, lue un soir, au cinéma Espoir de Toulouse, et depuis… le flamenco n’a plus quitté la poésie de Serge Pey !

Pour que cette poésie soit traversée pleinement par « les aiguilles, les chardons », le rythme, le duende du flamenco, Serge Pey a fait équipe avec des guitaristes.

Il y a eu Vicente Pradal, puis Pedro Soler et aussi Kiko Ruiz avec qui autrefois Serge Pey a monté sur scène le spectacle « Tauromagie »

C’est avec Kiko Ruiz que Serge Pey est venu improviser le 15 janvier dernier dans notre studio. Ensemble, ils ont rendu hommage à la grande danseuse de flamenco, la Joselito, qui est la figure centrale du dernier recueil de Serge Pey paru en avril 2017 aux Editions du Dernier Télégramme : Flamenco, les souliers de la Joselito.

Quelques mois plus tard, l’ouvrage remportait le Prix Apollinaire 2017.

En le lisant intérieurement, si l’on connaît Serge Pey et ses performances de poésie action, on ne peut faire autrement que d’entendre la voix du poète, cette voix du sud, pulsée, chantante.

Voilà comment l’idée de cet A l’Improviste au pays du flamenco m’est venue !

Avec Serge Pey et Kiko Ruiz, nous parcourons ce soir ce recueil, ponctué par les pas de la Joselito dans un Zapateado glanés dans des archives (9 novembre 1961)

