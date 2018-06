A l'Improviste au studio de l'Ermitage à Paris avec le trio La Soustraction des Fleurs

A l'Improviste au studio de l'Ermitage à Paris

Avec le trioLa Soustraction des Fleurs : Jean-François Vrod et Frédéric Aurier, violon et voix Sylvain Lemêtre, zarb et voix

En collaboration avec Freddy Morezon

Enregistré le 07 juin 2018 au studio de l'Ermitage à Paris

Il était une fois trois musiciens créatifs et généreux invités dans A l’Improviste un beau jour de 2003 (hé oui !!!!).

Ce trio réunissait les deux violonistes Jean-François Vrod et Frédéric Aurier, et le percussionniste Sylvain Lemêtre.

C’était une idée de Jean-François Vrod. C’est lui aussi qui a choisi par la suite le nom de ce trio toujours actif, et de la façon la plus poétique qui soit ! Jean-François Vrod joue les musiques du massif central et improvise depuis toujours. Frédéric Aurier est un violoniste ouvert à tous les types de de répertoire, il est aussi musicien du quatuor Béla. Sylvain Lemêtre s’amuse à naviguer entre l’oralité et l’écriture : il fait partie de l’ensemble Cairn

Leur terrain de jeu, c’est la tradition populaire, et en premier lieu le répertoire pour violon du Massif Central issu d’années de collectes et revisité.

La Soustraction des Fleurs sur quinze ans, ce sont plusieurs spectacles et trois albums. Le dernier est paru sur le label indépendant Umlaut en janvier dernier. Cet album s’appelle "Airs de Moyenne Montagne".

Le trio a voulu fêter une deuxième fois cette sortie début juin au studio de l’Ermitage à paris, à l’invitation de l’Association Freddy Morezon. A l’Improviste y était et a saisi sur le vif la musique de ce trio, entre tradition, improvisation et théâtre musical.

Ce concert n’est qu’un aperçu du double CD paru en janvier dernier. Puisque nous en avons le temps ce soir, nous allons piocher aussi dans cet album d’autres musiques tout droit sorties du premier CD "Amont", beaucoup plus improvisé que le deuxième disque "Aval".

Cette exploration va se faire en compagnie des musiciens, qui ont bien voulu de livrer au jeu de l’échange à bâtons rompus, le jour de leur concert à l’Ermitage.

CD "Airs de Moyenne Montagne"

Le trio La Soustraction des Fleurs

UMLAUT RECORDS UMFR-CD2425

, © Umlaut Records

Pour aller plus loin :

Les deux CD précédents "La soustraction des fleurs", et "L'après de l'avant" sont parus aux éditions Radio France / Signature