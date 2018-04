A l'Improviste au festival de Chantenay Villedieu (1978-1988)

Emission spéciale festival de Chantenay-Villedieu

Avec Jean Rochard, artisan du label Nato

Chantenay Villedieu : 10 ans d’aventure folle quelque part dans un coin de la Sarthe...

Jean Rochard a 20 ans quand il décide de faire venir la musique – free jazz moderne et musique improvisée d’abord, puis toutes sortes de musique sans préjugé ni étiquette - dans le village où il a grandi. Tout s’organise en famille, mais si la dimension familiale est la donnée première du festival (Le père Yves Rochard dirige la Fanfare du village, la Chantenaysienne ) le festival est international dans a programmation : y viennent les grands noms de la scène free européenne, et américaine. Les générations se mélangent. De tout nouveaux venus sur la scène française apparaissent : Raymond Boni, Joëlle Léandre, Michel Doneda, Sylvain Kassap …

La musique rencontre les mots. Violeta Ferrer y lit Lorca, avec à ses côtés des musiciens de partout, qu’elle découvre in situ. Les concerts ont lieu dans la chapelle du 11ème siècle, un peu à l’écart du village, mais aussi sur la place du village et au café. Il y a les réguliers du festival, les moins réguliers, les groupes constitués, et surtout les rencontres improvisées dans le moment …

Jean Rochard raconte, et sa mémoire encyclopédique fait revivre dans le détail les dix années du festival. Au fur et à mesure qu’il raconte, les images surgissent dans ses yeux « comme si c’était hier » ! Aucune nostalgie, aucun regret, juste le plaisir retrouvé d’une énergie et d’un bonheur d’avoir pu vivre cela…

Le festival de Chantenay a bénéficié de son activité de producteur de disques (label nato parfaitement contemporain puisque né en 1980) , de sorte qu’il est possible ce soir de revivre quelques moments forts du festival, ou du moins d’évoquer en musique quelques figures-clefs de la programmation : Lol Coxhill, Tony Coe, Jacques Berrocal, Violeta Ferrer, François Tusques, Raymond Boni, Steve Beresford, Michel Doenda, Alan hacker, David Toop, Terry Day, Saijyoo Yaso, Mike Adcock..

, © Guy Le Querrec

En écho à sa narration, deux musiciens témoignent : le guitariste Raymond Boni, qui a des souvenirs émus de ses rencontres à Chantenay, et le saxophoniste Michel Doneda en qui Chantenay a laissé des traces profondes et durables.

Par ailleurs, France Culture a consacré quelques émissions au festival de Chantenay dans le passé (années 1980) Nous avons puisé dans ces archives les voix de Violeta Ferrer, comédienne et Guy Le Querrec, photographe important du festival

, © Guy Le Querrec

Programmation musicale :

♫ Jacques Berrocal

"Jonction"

Jac Berrocal, trompette

La Fanfare La Chantenaysienne

Jacques Berrocal in Catalogue (Davantage) 1979

, © Guy Le Querrec

♫ François Tusques"Prendimiento De Antonito El Camborio En El Camino De Sevilla"

Violeta Ferrer, chant

François Tusques, piano

Paroles de Federico Garcia Lorca

Poemas de Federico Garcia Lorca (Nato), 1981

-

♫ Lol Coxhill

"D2"

Joëlle Léandre, contrebasse

Tony Coe, clarinette

Lol Coxhill, saxophone

Instant replay (Nato) 1981

♫ Lol Coxhill

"C3"

Raymond Boni, guitare

Lol Coxhill, saxophone

Instant replay (Nato) 1981

♫ Charles Gounod arr Alan Hacker

"Marche funèbre d'une marionnette"

duo Tony Coe Alan Hacker

Le chat se retourne (Nato) 1984

♫ Y Radier

"La Paloma"

Yves Rochard, Lol Coxhill, saxophone

Tony Coe, Steve Beresford

The Melody Four in Le Chronatoscaphe (Nato) originellement publié en 45tours (Chabada)

(- une boutade qui a donné naissance au groupe The Melody Four, ici pour la seule fois à 4)

, © Guy Le Querrec

♫ Michel Doneda « Théâtre »

Michel Doneda

Terra (Nato) Improvisation 1985

"Hanks Pantry"

Steve Beresford, piano

David Toop, flute

Terry Day, Peter Cusack, guitare

Alterations in My Favorite Animals (Nato) 1984

♫ Saijyoo Yaso - Nakayama Shintei

"Tokyo Ondo"

Kahondo Style in My hearts in motion (N?to) 1985

♫ Lol Coxhill

"Suitens hour"

Lol Coxhill, saxophone

Mike Adcock, piano

Café de la place (Nato) 1986