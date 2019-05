A l'Improviste au Festival Subran : " Rencontre à Rodez, Musiques aventureuses " (1)

A l’Improviste au Festival Subran (1) : « Rencontre à Rodez, Musiques aventureuses »

Duos en dialogue avec les oeuvres de Pierre Soulages

Avec : Pascal Niggenkemper, contrebasse et Julian Elvira, flûte sub-contrebasse

Xavier Charles, clarinette et Louis Laurain, trompette.

Liz Kosack et Philip Zoubek, synthétiseurs

Enregistré au Musée Soulages à Rodez le 21 avril 2019

Subran en occitan signifie, « tout à coup, à l’improviste » !

Tiens, quelle coïncidence…

Subran est aussi le nom de l’association, regroupée autour de la tête pensante de cette première édition : le contrebassiste franco-allemand Pascal Niggenkemper.

L’improvisation est évidemment au coeur de ce tout nouveau rendez-vous autour de la création. Pascal Niggenkemper la pratique depuis des années, il en connaît les infinies richesses. Il a eu à coeur en organisant ce festival de présenter ces musiques en dehors des grands centres artistiques, mais aussi de réunir des artistes de différents pays et enfin de faire résonner cette musique dans différents lieux de Rodez : une médiathèque, deux musées, une galerie et un lieu fabuleux, la Menuiserie de Rodez !

Notre équipe a pris le pouls de deux de ces lieux, ce qui va nous permettre de vous offrir un diptyque sur cette édition.

Premier tableau ce soir, un concert saisi sur le vif par notre équipe au Musée Pierre Soulages à Rodez le 21 avril. Concert envisagé comme un dialogue de la musique avec l’oeuvre de Pierre Soulages. Le festival a pensé ce moment sous la forme d’une succession de duos :

Duo de Xavier Charles et Louis Laurain

Duo de Pascal Niggenkemper et Julian Elvira

Duo de Philip Zoubeck et Liz Kosack

, © Anne Montaron

En exergue à cette série de performances, cette phrase de Jean de la Croix, reprise à son compte par le peintre : « Je ne sacrifie jamais la beauté si ce n’est de l’ordre de l’aventure ».

Les musiciens / musiciennes ont improvisé environnés, entourés par les toiles du peintre Pierre Soulages, réunies dans la salle n°6 du Musée, la salle la plus expérimentale de l’oeuvre du peintre : des toiles des années 1960/70, qui ne forment pas une unité comme la salle de Outre Noirs. Des toiles pleines d’accidents, de coulures... comme « improvisées « !

, © Elodie Royer

Retrouvez dans cette émission des interviews réalisées au Musée Pierre Soulages auprès des musiciens-acteurs de cette performance et du directeur adjoint des collections Christophe Hazemann.