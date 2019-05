Michiyo Yagi et Tony Buck A l'improviste au festival Musique Action

PROCHAIN ET DERNIER ENREGISTREMENT PUBLIC DE LA SAISON "A L'IMPROVISTE" AU THEATRE DE L'ALLIANCE FRANCAISE (101 Bld Raspail, Paris VI)

LE LUNDI 10 JUIN A 19H30

AVEC LE DUO Raymond Boni (guitare) et Sakina Abdou (saxophone et flûte)

&

LE TRIO Peter Orins (batterie, électronique), Sakina Abdou (saxophone, flûte) & Barbara Dang (piano préparé)

RESERVATIONS OBLIGATOIRES SUR LE SITE DESEMISSIONS PUBLIQUESDE RADIO-FRANCE

A l’Improviste au festivalMusique Action

Avec le DuoMichiyo Yagi (koto) &Tony Buck (batterie, percussions)

Concert enregistré le 10 mai 2019 au Centre André Malraux de Vandoeuvre les Nancy

A l’Improviste voyage !

C’est important « d’aller voir là-bas si j’y suis », de poser des micros sur des scènes qui partout en France font éclore les pousses de la création sonore et cultivent ces terres fertiles.

Début mai, notre équipe s’est rendue à Vandoeuvre les Nancy pour prendre le pouls de la 35ème édition du festival Musique Action, un festival avec lequel A l’Improviste a fait un bon bout de chemin du vivant de Dominique Répécaud, sa tête pensante pendant plus de 30 ans. Cette 35ème édition est l’occasion pour nous de faire connaissance avec la nouvelle équipe du festival depuis 2018 ; Olivier Perry, Anne-Gaëlle Samson et Guillaume Kosmicki.

Nous sommes au Centre Culturel André Malraux le 10 mai. La 35ème édition du festival Musique Action a commencé le 06 mai, mais la cadence s’est accélérée sur les derniers jours, avec une dizaine de concerts et de performances sur le week-end. A l’Improviste a saisi sur le vif le premier concert de la soirée du 10 mai, une longue improvisation en duo de la joueuse de koto japonaise Michiyo Yagi et de l’Australien Tony Buck, batteur qui s’est illustré deux fois dans cette émission, au sein du trio australien the Necks et en duo avec la pianiste de Berlin : Magda Mayas.

Changement de couleur donc cette fois, puisque l’univers de Michiyo Yagi nous emmène forcément autre part.

Sur la grande scène du CCAM, la musicienne a disposé sur la scène ses deux instruments, un koto à 21 cordes qu’elle joue debout et un koto basse à 17 cordes qu’elle joue assise.

Les deux musiciens ont improvisé pour la première fois ensemble l’été dernier au festival Météo à Mulhouse. C’était une idée du festival.

Ce mois de mai 2019 a été l’occasion pour le duo de donner plusieurs concerts en France et d’explorer en profondeur le dialogue entre leurs deux instruments.

Tony Buck n’est pas le seul musicien de la scène improvisée à partager la scène avec la joueuse de koto. Michiyo Yagi a déjà noué plusieurs collaborations avec des improvisateurs importants de la scène internationale tels que Peter Brötzmann, Paal Nilssen Love, Eliott Sharp et Ingebrigt Hakerflaten.

Le duo de Michiyo Yagi et de Tony Buck est un duo jeune, déjà reconnaissable à cette façon qu’il a de jouer sur la densité, l’accumulation des strates sonores. La musique du duo s’inscrit dans une durée particulière : c’est une vague qui enfle et déferle ! Toute résistance est vaine, ou disons que si l’on résiste, si l’on ne parvient pas à se laisser emporter par le courant, on passe à côté de la musique, tout simplement. La musique a jailli de deux instruments protéiformes : une batterie augmentée par toute une pléiade d’accessoires et d’objets, et les kotos amplifiés de Michiyo Yagi avec une palette de jeu étonnante : des sons pincés traditionnels aux sons frottés grâce à l’archet.

La musique du duo était le prélude à la soirée du 10 mai. Les concerts qui ont suivi se sont inscrits eux aussi dans un hors-temps, une énergie proche de la transe, laissant le public de cette 35ème édition dans un état presque second…