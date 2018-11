A l'Improviste au Festival Météo (5) : « Improviser en collectif »

A l’Improviste auFestival Météo(5) : « improviser en collectif »

Point de départ de ce nouveau volet mulhousien : une improvisation du Splitter Orchester de Berlin à la Filature de Mulhouse, et quelques échanges avec les musiciens autour des enjeux de cette pratique en collectif. Nous changerons de décor ensuite pour entrer dans le Conservatoire de Mulhouse où se sont tenus les workshops menés par Pascal Niggenkemper et Xavier Charles.

Notre feuilleton mulhousien se poursuit ce soir autour de la Résidence de création de l'orchestre Splitter et des workshops proposés par le festival.

Le point de rencontre entre ces deux versants du festival c’est la pratique en collectif.

C’est le Splitter Orchester qui a bénéficié cet été de la résidence de création offerte par le festival Météo. Cet orchestre de 24 musiciens a été fondé par deux musiciens australiens Clayton Thomas et Clare Cooper, associés au Berlinois Gregor Hoz.

Les musiciens et musiciennes de cet ensemble jouent ensemble sans chef d’orchestre, sans leader depuis 8 ans. Le nombre induit évidemment quelques difficultés à surmonter, mais la richesse est là, et le plaisir l'emporte !

Nous sommes à la Filature de Mulhouse le 25 août.

Tout l’orchestre est sur scène. La lutherie électronique se mêle à des instruments traditionnels. Il y a aussi des instruments préparés et quelques raretés comme le clavinet de Magda Mayas et le cadre de piano d’Andrea Neumann.

Rien n’a été prédéterminé, pas de scénario, mais il a eu quand même une grande discussion entre les musiciens pendant la balance : discussion houleuse même sur la place de chacun dans l’espace de jeu. Se mettre d’accord à 24 c’est souvent difficile, d’ailleurs ça s’est terminé de façon démocratique par un vote à main levé !

, © Jean-Claude Sarrasin

Ce soir, c’est la première improvisation du Splitter qui va nous occuper : 20 minutes de musique improvisée dans le moment par une partie seulement de l’orchestre puisque certains musiciens sont restés silencieux pendant ces 20 minutes. La musique est riche et vivante !

Pour entendre la deuxième improvisation du Splitter, il vous suffit de réécouter l'émission de la semaine passée

Cette première partie de l’émission est ponctuée par les témoignages des musiciens du Splitter sur l’exercice de démocratie, sur les richesses du jeu collectif, et sur ce qu’apportent les collaborations avec les compositeurs.

Sur cette édition en effet, le Splitter a aussi créé une pièce nouvelle de Jean-Luc Guionnet : un concert à l’énergie très différente de celle qui s’est jouée dans l’improvisation.

, © Jean-Claude Sarrasin

La deuxième partie d’émission se joue dans les murs du nouveau Conservatoire de musique de Mulhouse où se sont déroulés les workshops du contrebassiste Pascal Niggenkemper et du clarinettiste Xavier Charles…

Le festival Météo est l’un des rares endroits où l’on peut travailler collectivement l’improvisation et le jazz contemporain sous la direction de musiciens confirmés dans cette pratique.

Pascal Niggenkemper et Xavier Charles étaient de la partie. Ils ont guidé pendant cinq jours une quinzaine de stagiaires, amateurs et professionnels, désireux de se perfectionner et de réfléchir sur leur pratique d’improvisateurs.

La devise du contrebassiste Pascal Niggenkemper pour ce stage était simple : « Improv every day keeps the doctor away » !

De son côté, Xavier Charles avait choisi comme fil rouge pour ces cinq jours de jeu collectif : “L’écoute comme outil”. Son témoignage croise celui de deux stagiaires Françoise et Séraphine.

