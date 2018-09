A l’Improviste au Festival Météo (1) : Sofia Jernberg et Mette Rasmussen

A l’Improviste auFestival Météo - Jazz et aventures sonores (1)

Avec Sofia Jernberg (voix) et Mette Rasmussen (saxophone)

Enregistré le 23 août 2018 à la Friche DMC de Mulhouse

Les deux musiciennes forment un duo d’une belle sensibilité que Fabien Simon, le directeur « sortant » du festival Météo a voulu inviter coûte que coûte sur cette édition.

Ce duo s’est retrouvé dans un espace bien spécifique de Mulhouse : Motoco ou Friche DMC, ancien lieu industriel. De la brique, du métal et du verre…

Nous sommes le 23 août. Les grandes verrières de cette friche éclairent les visages et les silhouettes des deux musiciennes. C’est comme si le duo avait entrepris de sculpter le silence !

Sofia Jernberg a déjà chanté à Mulhouse il y a sept ans au sein d’un très beau quartet qui l’associait à la pianiste Eve Risser et aux guitaristes Kim Myhr et David Stackenaes. Leurs New Songs nous avaient enchantés à l’époque par leur grand raffinement.

La découverte de la saxophoniste Mette Rasmussen est plus récente. Elle date de l’année dernière. Mette avait été sollicitée par le guitariste Julien Desprez pour rejoindre son quartet BIC avec Ingebrigt Haker Flaten et Mads Forsby. La saxophoniste avait révélé un jeu puissant et entêtant. Autre constellation, autre atmosphère !

, © Jean-Claude Sarrasin

Les deux musiciennes ont en commun le goût du jeu sans filet, l’expérimentation et l’improvisation.

Ce qui n’exclut pas leur intérêt pour l’écriture. Sofia Jernberg par exemple écrit la musique de plusieurs de ses projets : elle chante aussi le répertoire contemporain, et a été sollicitée pour donner sa version du Pierrot Lunaire de Schönberg et chanter dans Lohengrin, l’opéra de chambre de Sciarrino.

Mette Rasmussen a derrière elle, malgré son très jeune âge, de très belles expériences au long cours, notamment avec le batteur-percussionniste Chris Corsano. Elle a rencontré sur scène quelques grandes figures de l’improvisation comme Axel Dörner, John Edwards, Mats Gustafson et Craig Taiborn.

Son duo avec Sofia Jernber est récent ; c’est une jeune pousse qui ne demande qu’à s’épanouir davantage !

Musiques en plus :

. Le Quartet BIC enregistré au Festival Météo 2017 à Mulhouse

Avec Mette Ramussen, sax alto Julien Desprez, guitare Ingebrigt Haker Flaten, contrebasse et Mads Forsby, batterie

Enregistrement "A l’Improviste" du 07 septembre 2017

. Sofia Jernberg, voix avec Eve Risser, Kim Myhr et David Stackenaes

« The New Songs » album du label Umlaut

. Sofia Jernberg, voix avec Cory Smythe (piano, autoharpe et électroniques) et Daniel Lippel (guitare et électroniques)

Deux compositions de Cory Smythe : "Heads gather the stars" & "Twirl the bell, bullgine”

Album "Circulate Susanna" sur le label Pyroclastic Records

(Avant-première ! A paraître le 28 septembre 2018)

NB // Un immense merci à Sébastien Bozon et Jean-Claude Sarrasin pour leurs dons photographiques pour le site de notre émission !