A l'Improviste au Festival Jazz sur Scènes avec le Miller's Tales

A l’Improviste au Festival «Jazz sur Scènes» :

Le « Miller’s Tale »

Avec Sylvie Courvoisier piano, Mark Feldman violon, Evan Parker saxophones & Ikue Mori électroniques.

Enregistré le 26 octobre 2018 à la Dynamo de Pantin

Il était une fois quatre figures de la scène improvisée (free music), quatre musiciens de passage en France en fin de tournée.

Cette tournée les a menés en Autriche, puis en Suède, à Moscou, en Italie, et finalement en France.

Miller’s Tale est une constellation à plusieurs entrées : il y a d’un côté le duo complice que la pianiste suisse Sylvie Courvoisier forme avec Ikue Mori depuis qu’elle s’est installée à New York à la fin des années 1990. Il y a aussi le duo, le couple formé par Sylvie Courvoisier et Mark Feldman, un duo inventif et virtuose qu’on a déjà pu entendre dans cette émission.

Pourquoi Miller’s Tale ?

En référence à Arthur Miller et à l’un de ses romans, "Mort d’un Commis voyageur" écrit en 1949 et dont l’essentiel de l’action se passe à Yonkers, une ville située près de New York.

C’est à Yonkers justement que ce quartet anglo-américain a enregistré il y a trois ans son premier album paru sur le label suisse Intakt Records. La musique de cet album est totalement improvisée, comme l’est la musique qui s’est jouée à Pantin le 26 octobre.

Le quartet Miller’s Tale est né il y a quatre ans au Stone de New York à East Village, le fief du compositeur et improvisateur John Zorn. Evan Parker avait une carte blanche d’une semaine , et avait invité pour son dernier soir au Stone les trois musiciens new yorkais.

Il n’est pas si facile en ce moment pour un musicien anglais de franchir les frontières. Evan Parker a pu retourner à New York l’an passé. Autrefois, il a eu au Stone une résidence d’un mois.

Le Stone n’est pas un lieu comme les autres. Chaque semaine, un musicien devient curateur de la programmation et décline plusieurs propositions.

La semaine prochaine par exemple, ce sera le tour d’Ikue Mori. Elle jouera notamment en duo avec le pianiste Craig Taiborn, et au sein du trio Mephista maintenant ancien avec Sylvie Courvoisier et Susie Ibarra. Au Stone, on écoute de la musique. On ne consomme pas. Les entrées reviennent à cent pour cent aux musiciens.

La densité est peut-être ce qui caractérise le mieux la musique improvisée par ce quartet. Elle est le résultat d’une alchimie entre le saxophone polyphonique d’Evan Parker, le violon rhapsode de Mak Feldman, le piano énergique de Sylvie Courvoisier et la pluie d’étoiles qui jaillit de l’ordinateur d’Ikue Mori. Ces musiciens rompus à la pratique de l’improvisation depuis de longues années pour certains (Evan Parker a 74 ans), montrent ici une belle richesse d’invention et une qualité d’écoute aigüe.

L’identité de chacun, les influences, les parcours, les origines géographique set stylistiques… tout cela est balayé, emporté par l’essentiel ; ce sens du moment qu’il sont en partage.

On pourrait se dire en effet que beaucoup de choses séparent le langage non classique d’Evan Parker du langage plus traditionnel du violoniste américain Mark Feldman, et de fait, tous les deux « chantent » à leur manière à l’intérieur du quartet Miller’s Tale. Le lyrisme du deuxième glisse ses volutes dans les boucles et les multiphonies du premier.

Cela se passe de façon si naturelle qu’on oublie la manière pour ne prêter d’oreille qu’au résultat sonore…

Discographie :

CD Miller’s Tale

Label Intakt Records