A L'Improviste au festival Densités (24ème édition) : « Des Feuilles et des Feuilles » Rebotier / Caron / Gouraud

A L'Improviste au festival Densités (24ème édition)

« Des Feuilles et des Feuilles » de Jacques Rebotier

Avec Elise Caron (voix) et Anne Gouraud (contrebasse, voix)

Enregistré le 27 octobre 2017 à Fresnes en Woëvre

Emission présentée en direct, par Anne Montaron

Un grand merci à Jean-Claude Sarrasin pour ses superbes photos en noir et blanc, prises lors du festival Densités.

, © Jean-Claude Sarrasin

Une Litanie du poulailler, des Avis de recherche, une enquête d’opinion sur les Animaux en voie d’apparition, des Géants de cour et des nains de jardin, un Chant des bananes, et tout savoir sur le véritable Sexe des fleurs : en poète diseur de bonne aventure, Jacques Rebotier ouvre ses livres sur scène.

Gourmand et libre, il est aussi compositeur (ses œuvres ont été créées entre autre par l’ensemble intercontemporain, ou encore l’orchestre philharmonique de Radio-France) et metteur en scène (Compagnie voQue). Les rythmes, l’articulation, le débit et l’intonation sont les constantes de l’ensemble de son travail.

Avec ses deux comparses, une chanteuse-comédienne sur le vif et une contrebassiste facétieuse, une énergie joyeuse envahit le spectateur.

Emmanuelle Pelegrini (Dossier de presse du festival Densités)

, © Jean-Claude Sarrasin

Jacques Rebotier est compositeur, poète et metteur en scène.

Il est arrivé à Fresnes en Woëvre avec deux complices : Elise Caron, avec qui il a un compagnonnage au long cours, et la contrebassiste Anne Gouraud qui les a rejoints en 2006 sur le spectacle Des Ommes à Chaillot.

Il est arrivé là avec dans sa valise quelques recueils dans lesquels il est allé piocher des poèmes saisis à la volée, sans idée de parcours bien défini. C'est là que se glisse l'idée d'improvisation, car Jacques Rebotier est performer de ses propres textes depuis toujours, et il aime s'associer avec des musiciens improvisateurs.

L'improvisation rime souvent avec le goût pour le désordre, ou plutôt l'ordre chamboulé, l'envie de rompre avec l'exactitude, l'aspect prévisible et ordonné des choses. Un texte en appelle un autre. Ce sont des jeux de rebonds, de résonance. Jacques Rebotier aime aussi l'idée de l'arbre qu'on effeuille, et a intitulé ce spectacle à trois "Des Feuilles et des feuilles". C'est une anthologie, un florilège à la génération spontanée.

Et si je dis spectacle, c'est bien de cela qu'il s'agit, car le trio est vivant, drôle, et espiègle. Il se déplace sur scène. Les bruits de pas font partie du spectacle. Il y a même une valse esquissée par Elise Caron. Improvisation oui, mais aussi virtuosité, car l'écriture de Jacques Rebotier est virtuose et exige de la part des interprètes une précision extrême de l'articulation.

Parfois d'ailleurs, ça s'embrouille, ça dérape... et ces accidents-là, Jacques Rebotier les aime vraiment beaucoup !

Textes extraits des livres de Jacques Rebotier : Litaniques et Le Dos de la langue (Ed. Gallimard) et Description de l’omme (Ed. Verticales).