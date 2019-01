A l'Improviste au CNSMdP avec Garth Knox

A l’Improviste auCNSMdPavecGarth Knox

Masterclasse de la classe d’Improvisation Générative

Avec Alexandros Markeas

Enregistrée le 21 décembre 2018

C’est un micro-reportage qui s’est introduit le 21 décembre dans la classe d’improvisation générative du CNSMdP pour prendre le pouls d’une masterclasse de l’altiste Garth Knox.

Qu’est-ce que l’improvisation générative ?

Alexandros Markeas, l’un des deux enseignants de cette classe, nous donne quelques éléments de réponse : "par le terme Improvisation générative, on désigne une forme d'improvisation libre, basée sur des principes d'écoute et d'invention musicale instantanée. Elle n'obéit pas à un style ou un idiome musical; toutefois, les questions de mémoire individuelle et collective sont présentes, et les liens avec les musiques traditionnelles, le jazz et la musique contemporaine sont nombreux."

Les étudiants qui s’inscrivent dans cette classe du Département Jazz et Musique improvisée ont des profils très différents, cette émission va nous le montrer, car ce soir ils ont la parole !

Le 21 décembre, tout commence, non pas par de la parole, mais par des sons échangés : des sons du matin… Chaque musicien a sa façon de penser une masterclasse : Garth Knox a d’abord voulu explorer avec les étudiants l’idée de tension et relaxation, de dissonance te consonance. Tout a commencé sur une note, commune à tous, puis sur deux notes.

Ensuite il a intégré l’idée de rythme à l’intérieur d’une série de duos sur deux notes. La journée s’est refermée sur le jeu collectif (il y avait une quinzaine de participants, tous instruments confondus) et l’idée du Big Bang !

Deux mots sur Garth Knox, bien connu des auditeurs d’A l’Improviste et Alla Breve. Il improvise depuis plusieurs années, après une longue période de sa vie investie dans l’interprétation de la musique contemporaine, au sein de l’EIC d’abord, puis du quatuor Arditti. Garth Knox joue de l’alto et de la viole d’amour, et pour se présenter aux participants de cette masterclasse, il avait bien sûr apporté ses instruments, et en a joué.

Le propre de l’improvisation c’est de se mettre en état d’ouverture, pour simplement « recevoir » du musicien invité, recevoir au sens large, c'est à dire sans attente particulière par rapport à l’instrument, à une technique instrumentale, ou une esthétique.

Pas d’attente donc, mais l’envie de jouer le jeu, de faire une nouvelle expérience. Les étudiants qui se présentent en classe d’improvisation générative n’arrivent pas là par hasard. Ils savent qu’ils vont pouvoir développer dans le jeu solo et dans le jeu collectif leur capacité d’invention. Très souvent, ils ont pris goût à l’improvisation avant même d’entrer dans la classe. Pour d’autres, c’est une initiation, une porte qui s’ouvre !

Le temps passe très vite ce 21 décembre. Garth Knox propose un certain nombre de situations de jeu, de mini scénarios. Et puis il y a quand même des moments de pause. C’est à ce moment-là que je tends mon micro !

Cette émission s’est improvisée en studio grâce à Delphine Baudet et Françoise Cordey

Merci aussi à Alexandros Markeas, Garth Knox et les étudiants de la classe : Clémentine, Marc, Thomas, Etienne, Samuel, Branan, Raphaël, Suzanne, Clémence, et tous ceux qui ont joué mais qu'on n'entend pas parler.

Vous êtes musicien et vous aimez improviser : cette classe est pour vous !

RDV sur le site du CNSMdP pour connaître les modalités d’inscription. La classe d’improvisation générative fait partie du département Jazz et Musique improvisée, dirigé par Riccardo del Fra.