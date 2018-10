A L'Improviste en public au Théâtre de l’Alliance française, avec Fabrice Villard et Christelle Séry

Les sessions publiques d’A L'Improviste auThéâtre de l’Alliance française

Avec le duo Fabrice Villard (voix et texte) et Christelle Séry (guitare)

Concert enregistré en public le lundi 17 septembre 2018 à 19h30 à l’Alliance française, Boulevard Raspail, Paris VIè

La vidéo du concert :

C’est un tandem tout neuf qui s’est retrouvé ce soir-là, mais que beaucoup de choses réunissent. D’abord la passion pour la musique d’aujourd’hui, pour la création.

Fabrice Villard est musicien au sein de l’Ensemble Dédalus. Christelle Séry est la guitariste de l’ensemble Cairn, depuis sa création, il y a tout juste 20 ans. Fabrice Villard n’est pas tout à fait un nouveau venu dans A l’Improviste, même si sa pratique de l’improvisation est encore timide. Il faut dire que celles et ceux qui osent la liberté totale avec les mots sont rares !

Il y a deux ans, il avait rencontré dans A l’Improviste le percussionniste Francesco Pastacaldi ; une session pulsée, rythmée, qui avait « sorti » Fabrice Villard de la solitude inhérente à la pratique de la poésie lue à haute voix.

Cette fois, son choix s’est porté sur la guitare de Christelle Séry, qu’on a entendue en duo dans également dans A l'improviste l’année passée avec la vocaliste improvisatrice Géraldine Keller.

Christelle Séry a l’habitude des mariages sonores avec la poésie : elle a travaillé sur des textes d’un poète argentin, sur la poésie de Desnos (Journal d’une apparition), et plus récemment sur des textes de Fabrice Villard, à la faveur d’un comédie sonore circassienne de la compositrice-pianiste Françoise Toullec et de l’Ensemble Archipel Nocturne : le Gouffre d’en haut..

, © Radio France / Soizic Noël

Les textes de Fabrice Villard ont leur logique propre. Comme toujours avec ce poète, ils ont finement pensés, peaufinés, et mis en bouche avec une grande précision.

En apparence, rien d’improvisé donc dans ces moments où le texte conduit le discours, et pourtant, Christelle Séry n’a pas de partitions devant les yeux. Sa marge de liberté est en même temps énorme et relativement étroite. Les matières sonores qu’elle invente dans le moment sous le texte sont d’une grande diversité !

Les textes de Fabrice Villard alternent des variations autour de l’idée de Bégaiement à la Gherasim Luca et des textes plus longs écrits ces derniers mois et qui trahissent souvent un humour, une ironie (très « française ») qui ont aussi pour cible parfois le poète lui-même : cette performance lui a donné l’occasion d’un autoportrait corrosif !

Musiques en plus :

Extraits des 5 Pièces acoustiques de Liao Lin-Ni

Interprétées par Christelle Séry, guitare

CD "Pages acoustiques"

Actualités de Fabrice Villard et Christelle Séry :

Fabrice Villard :

Participation en tant que clarinettiste à un concert autour de l'oeuvre de la compositrice chinoise Jin Xue avec l'ensemble Offrandes au Mans le 31 octobre - renseignement sur le site de l'ensemble Offrandes.

Création à Clermont Ferrand le 05 novembre de "Abricadabrac", pièce de théâtre musical pour deux interprètes, texte de Fabrice Villard, musique et scénographie de Vincent Bouchot, commande du festival "Musiques démesurées", renseignements sur le site du festival, et reprise du spectacle au Conservatoire de Romainville le samedi 1er décembre à 11h00.

Christelle Séry :

Ce vendredi 12 à 12h30 au Nouveau Siècle à Lille, Christelle joue dans "An index of metals" de Romitelli avec Miroirs étendus

Du 21 au 23 novembre au théâtre d'Orléans (3 événements par soir)

Et les 13 et 14 décembre au théâtre de Vanves (elle jouera en duo improvisé avec Bruno Chevillon).

Et les concerts anniversaire des 20 ans de l'ensemble Cairn...