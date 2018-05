A l'Improviste à Faux-la-Montagne (Creuse) avec le PQUARTET

A l’Improviste à Faux-la-Montagne (Creuse)

Le pQuartet, avec : Lê Quan Ninh, Camille Emaille, Michaela Antalova, Riccardo la Foresta : percussions

Concert enregistré le 21 avril 2018 à la Salle des Fêtes de Faux-la-Montagne

A Faux-La -Montagne, il n’existe pas encore de festival de musique expérimentale ou improvisée, mais il y a une jolie salle des fêtes (salle polyvalente), avec un plancher en bois.

L’Association Ryoanji de Lê Quan Ninh s’en est souvenue en organisant ce concert de la série « A Bruit secret ».

Sur le plancher, quatre sets de percussions bien différenciés : trois d’entre eux s’articulent autour d’un gros tambour ou d’une grosse caisse, le quatrième est un set de batterie traditionnel (Michaela Antalova).

Voilà pour l’essentiel ! A cela s’ajoutent quantité d’objets hétéroclites qui transforment la percussion en orchestre…

Sur la scène, quatre silhouettes, quatre sensibilités.

Camille Emaille, aujourd’hui active à Bâle, a étudié l’improvisation avec Fred Frith. A l’Improviste l’a reçue en février dernier pour une session en solitaire très inventive. Elle ne se déplace jamais sans son tombak et son davul, tambour oriental sur lequel elle tend des cordes.

Lê Quand Ninh est une figure familière de cette émission. On l’a entendu dans différents contextes, du duo au collectif, y compris au sein de l’Ensemble Hiatus dans une composition d’Anthony Pateras (Alla Breve)

Michaela Antalova et Riccardo La Foresta sont moins connus en France sans doute.

Dans cette émission, ils racontent leur parcours !

Lê Quan Ninh n’en n’est pas à sa première expérience en matière de quatuor de percussions. Il a fait partie autrefois du Quatuor Hélios, actif dans les musiques de création. Le quatuor lui semble une balance idéale, même quand il s’agit d’improvisation.

Chacun des musiciens du pQuartet a exploré son instrument en solitaire et poussé très loin l’expérimentation. Le défi du quartet est important. Il faut trouver la place juste. Une discussion à bâtons rompus avec les musiciens nous en dit plus sur ce qui se joue in situ.

Mimétisme ? Jeux d’opposition ? Stratégie ? Ces notions sont plus ou moins parlantes selon le parcours et l’expérience.

Ce quatuor nous le montre : le monde de la percussion est une caverne d’Ali Baba. Les sonorités sont à ce point illimitées qu’on a le sentiment de tours de magie, car aux sons frappés, aux chocs, s’ajoutent les sons frottés, les sifflements, des jeux de souffle, des harmonies, et même des mélodies !

Ce caractère caméléon de la percussion n’en n’a pas fini de nous surprendre, et a d’ailleurs arraché quelques cris de surprise aux enfants venus avec leur parents au concert du pQuartet .

Certains s’en souviendront, j’en suis sûre !

Annonce :

Vous aimez l’improvisation, les lacs, les forêts… ?

Rendez-vous du 16 au 18 août 2018 pour la 6ème édition du festivalLe Bruit de la Musiqueorganisé par l’AssociationRyoanji (Lê Quan Ninh et Martine Altenburger)

A NOTER : DEUX FESTIVALS A VENIR...

La 34ème édition du festival "Musique Action"

se tiendra du 14 au 21 mai 2018 à Vandoeuvre-lès-Nancy

Cette 34e édition du festival Musique Action sera la dernière à avoir été rêvée par Dominique Répécaud. Durant une semaine, nous vous invitons à traverser des univers sonores parmi les plus singuliers que l'on puisse envisager, parce que la musique est avant tout un espace de liberté et de découverte. C'est ce qu'a toujours défendu ce festival et ce qui constitue son identité. Nous affirmons l'absolue nécessité d'inventer des ailleurs poétiques et sonores. C'est ce sillon-là que nous traçons avec plaisir et sans relâche.

Le festival de créations«en mai, pépète lumière fait ce qu’il lui plaît» (Musique, danse, spectacle, installations)

se déroulera les 25, 26 et 27 mai 2018 à Massilly (71 - Saône et Loire)

Huit ans déjà que pépètelumière vous promène à travers des sites d’exception du Clunisois et de ses environs. L’association se plaît à découvrir lieux insolites et architectures remarquables pour n faire de nouveaux « terrains de jeux ». Du haut de sa vaste salle lumineuse aux tréfonds de sa cave voûtée aux proportions exceptionnelles, pépète lumière y jouera le contraste harmonisé d’une programmation audacieuse lançant des passerelles entre dégustations de vins natures et débauches sonores et spectaculaires. Expérimentez par vous-même ces rares moments riches en surprises pour tous les sens.