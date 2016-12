Hommage à Dominique Répécaud et Pauline Oliveros par C Roy, P Contet, J Léandre et JS Mariage

A l'Improviste reçoit ce jeudi dans son studio Christophe Roy, Joëlle Léandre, Pascal Contet et Jean-Sébastien Mariage, pour évoquer en musique et en parole deux figures disparues ces derniers jours : Dominique Répécaud et Pauline Oliveros.