Yvonne Constant programme 42e rue

Ils ne sont pas nombreux les artistes français à avoir foulé les planches d’un théâtre à Broadway dans une comédie musicale. Il y a eu Zizi Jeanmaire, Liliane Montevecchi, Jean-Pierre Aumont… et puis en 1958, une troupe française entière pose ses valises au Royal Theatre, sur la 45e rue, où se jouera 8 ans ensuite Grease : les Branquignols proposent avec succès au public américain La plume de ma tante, un mélange de chansons et sketches avec Robert Dhéry, Colette Brosset, Jean Lefebvre, Jacques Legras, Michel Modo, Colette Brosset et Yvonne Constant.

La Plume de Ma Tante reste deux ans à l’affiche, mais Yvonne Constant reste ensuite aux Etats Unis. Elle enchaîne ensuite dans d’autres comédies musicales américaines : No Strings de Richard Rodgers et The Gay Life auprès de Barbara Cook tout étant une invitée régulière du Tonight Show de Robert Carson. Films et spectacles de cabaret s’enchaînent ensuite.

Yvonne Constant dans son spectacle de cabaret : Que reste t-il de nos amours au Metropolitan Room

Conférence : Yvonne Constant donnera une conférence au Lycée Fenelon à Paris intitulée "De Fenelon à Broadway" , mardi 19 novembre à 17 h au Lycée Fenelon, Paris 6e. Conférence ouverte au public

Conte musical :Baba Yaga

Par le CREA d’Aulnay-sous-Bois, écrit par Alyssa Landry, musique de Coralie Fayole, mise en scène de François Berdeaux sous la direction musicale de Didier Grojsman.

Babette a treize ans et voici longtemps qu’elle ne croit plus en la magie. Mais quand le magicien “Kochtchéï l’Immortel” arrive en ville avec son grand spectacle de prestidigitation, elle commence à se poser des questions. D’abord il menace sa mère, Baba, et semble lui avoir jeté un sort. Ensuite, lors de son spectacle de magie, Kochtchéï fait disparaître des jeunes, parmi lesquels son meilleur ami

Yvan… Babette est obligée d’agir !

Vendredi 4 et samedi 5 octobre à 20h30

Dimanche 6 octobre à 16h au Théâtre Jacques Prévert d’Aulnay-sous-Bois(93)

Théâtre musical :Un Tournesol sur Jupiter

Ecrit par Olivier Maraval et Sonia Kiang, avec les musiques de Sonia Kiang et une mise en scène de Mariln Barreau par La Compagnie Un Tournesol Sur Jupiter.

Pierre, un écrivain en quête de sens et d'inspiration, perd sa femme Caroline lors d'un attentat. Hanté par les souvenirs de cette dernière soirée avec elle, il se réfugie dans l'irréel et refuse de voir la mort en face. Entre songe et réalité, ce spectacle poétique, envoûtant et parfois grinçant nous invite au voyage dans un univers chimérique et sombre, entre espoir et désespoir.

Samedi 28 septembre à 20h30 à l'Espace Marcel Pagnol à Villeneuve-Tolosane (31)

Du 3 au 5 octobre à 20h30 au Grenier Théâtre à Toulouse (31)

Du 17 au 19 octobre à 21h au TNT-Terrain Neutre Théâtre à Nantes (44)

Prochain Cabaret 42e rue : "Un violon sur le toit" par Barrie Kosky en concert

Dimanche 6 octobre auCarreau du Temple

L'Opéra National du Rhin de Strasbourg propose cette saison à partir du 6 décembre pour la première fois "Un violon sur le toit" en version française dans une mise en scène contemporaine du metteur en scène australien de théâtre et d'opéra Barrie Kosky. La troupe offrira en avant-première de larges extraits de cette production.

Avec les chanteurs :

Alexandre Faitrouni, Olivier Breitman, Marie Oppert, Neima Naouri, Sinan Bertrand, Anaïs Yvoz, Jasmine Roy

Au piano :

Frédéric Calendreau

Réservation sur Maison de la Radio

Programmation musicale

One of those songs

Avec Yvonne Constant

Extrait de La plume de ma tante

Musique : Gérard Calvi

Avec Gérard Calvi

Magic moment

Extrait de The gay life (1961)

Paroles et Musique : Howard Dietz et Arthur Schwartz

Avec Barbara Cook

Diamonds are girl's best friend

Extrait de Gentlemen prefer blondes (1951)

Musique : Jule Styne – Paroles : Leo Robin

Avec Carol Channing

In Paris and in love

Extrait de The girl in pink tights

Musique : Sigmund Romberg - Paroles : Leo Robin

Avec Zizi Jeanmaire

I remember it well

Extrait de Gigi

Musique : Frederic Loewe – paroles : Alan Jay Lerner

Avec Maurice Chevalier

But yours

Extrait de Take me along

Paroles et musique : Robert Merrill

Avec Jackie Gleason

The sweetest sounds

Extrait No strings

Paroles et musique : Richard Rodgers

Avec Diahann Carroll et Richard Kiley

Mon beau voyou

Extrait de la série "Sins" (1986)

Musique : Michel Legrand

Avec Yvonne Constant

I know the feeling

Extrait de Tovarich

Musique : Lee Pockriss – paroles : Anne Croswell

Avec Vivien Leigh

Comme d'habitude

Musique : Jasques Revaux et Claude François – paroles : Gilles Thibaut

Avec Yvonne Constant