Wonderful Town de Leonard Bernstein

LA GRANDE AFFICHE

, © Jean-François Charles Martin

Wonderful town de Leonard Berstein

A l’affiche de l’Opéra de Toulon (création en France) les 26, 28 et 30 janvier.

Dans une mise en scène d’Olivier Bénézech

L'action se déroule durant l'été 1935, à New York, dans le quartier de Greenwich Village. Les deux sœurs Sherwood, Ruth et sa cadette Eileen, s'y installent, débarquant de leur Ohio natal, afin de "conquérir" la ville. La première ambitionne de devenir écrivain ; la seconde désire être danseuse.

Réécoutez les artistes de Wonderful Twon venus dans "Cabaret 42e rue" émission du 17/12/2017

Rosalind Russel en 1958 dans une version TV de "Wonderful Town" : "Swing" !

ACTUALITE

RETROUVEZ 42e rue

