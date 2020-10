Vive Alain Marcel ! Les archives inédites

C’est une voix qui a compté dans le théâtre musical en France. Avant le Châtelet et Mogador, Alain Marcel a fait découvrir au public français les comédies musicales du répertoire américain. Grégory Antoine, collaborateur de longue date du metteur en scène, nous offre de nombreuses archives.

Il s’était fait connaître il y a quarante ans, avec Essayez donc nos pédalos, une comédie musicale audacieuse sur l’homosexualité, entouré de Michel Dussarrat et de Jean-Paul Muel. Comédien, compositeur, metteur en scène de spectacles musicaux et de pièces de théâtre, Alain Marcel avait une place à part sur la scène française, à laquelle il a offert de nombreuses adaptations sensibles de comédies musicales américaines. Il s’est éteint le 9 mars, à Rio de Janeiro.

, © Collection privée

Grégory Antoine, metteur en scène, rencontre Alain Marcel en 1993. Il devient son assistant sur de nombreux spectacles musicaux : My Fair Lady, Don Pasquale, La Cage aux folles au Théâtre Mogador, Le Paris d’Aziz et Mamadou à l’Amphithéâtre de l’Opéra Bastille, ou encore L’Opéra de Sarah au Théâtre de l’œuvre (Molière 2009 du Spectacle Musical).

Retrouvez Grégory Antoine le 17 octobre prochain, Porte de Passy. Le metteur en scène a concocté avec la troupe des Folies Gruss une toute nouvelle création haute en couleurs. Plus d'informations ici.

, © Radio France / Laurent Valière

Alain Marcel en cinq vidéos

Peter Pan à la cérémonie des Molière en 1992, adaptation de la pièce Peter Pan, ou le garçon qui ne voulait pas grandir de J. M. Barrie par Alain Marcel.

Le making-of de Kiss Me, Kate, adapté et mise en scène par Alain Marcel en 1993 au Théâtre Mogador. La musique et les paroles originales sont de Cole Porter, adaptation musicale de La Mégère apprivoisée de Shakespeare.

L’Opéra de Sarah, d'Alain Marcel et Damien Roche, à la Cérémonie des Molière en 2010, à la Grande fête du Théâtre musical Diva – France Musique. Jérôme Pradon est accompagné au piano par Damien Roche.

Vincent Gilliéron, accompagné par Simon Froget-Legendre au piano, interprète "Une petite touche de mascara", tiré de La Cage aux folles, de Jerry Herman et Alain Marcel. Extrait du cabaret 42e rue enregistré le 8 septembre 2019.

Un entretien avec Alain Marcel autour de la réécriture et la représentation française de La Cage aux folles en 1999 à Mogador. Un reportage à découvrir ici.

Prochain Cabaret 42e rue : « Vive Alain Marcel ! Le concert inédit »

Dimanche 11 octobre à 13h au Carreau du Temple (Paris)

, © Daniel Cande / BNF/Gallica

Célébration en musique de l’œuvre et des adaptations d'Alain Marcel, en compagnie de nombreux artistes.

Avec : Neima Naouri, Jacques Verzier, Jérome Pradon, Fabienne Guyon, Marie Oppert, Florence Pelly, Bernard Alane, Alexandre Faitrouni, Thierry Gondet.

Direction musicale : Damien Roche.

Au programme : des extraits de « Pal Joey » (Richard Rodgers), « La Cage aux folles » (Jerry Herman) , « La petite boutique des horreurs » (Alan Menken), « Merrily we roll along » (Stephen Sondheim) , « Aziz et Mamadou » (Alain Marcel) et « L’opéra de Sarah » (Alain Marcel) .

Réservation ICI sur maison de la radio

Regardez notre dernier Concert Cabaret 42e rue "Normandie"

Suivez-nous sur les réseaux sociaux

Nous sommes sur Twitter, avec le hashtag 42erue, facebook et instagram !

Programmation musicale

Kiss Me, Kate :Grand soir de première

Musique et paroles : Cole Porter / Adaptation française : Alain Marcel

Jillian C. Hamilton (voix)

Essayez donc nos pédalos : Nous revoilà

Musique et paroles : Alain Marcel

Jean-Paul Muel, Alain Marcel et Michel Dussarat (voix)

Rayon femme forte : Bonbons et caramel

Musique et paroles : Alain Marcel

Michel Dussarrat, Alain Marcel, Jean-Paul Muel (voix)

La Petite Boutique des horreurs : Au cœur du vert

Musique : Alan Menken / Paroles : Howard Ashman / Adaptation française : Alain Marcel

Fabienne Guyon (voix)

PRODUCTIONS PAUL LEDERMAN

Sweeney Todd : Un p'tit prêtre

Musique et paroles : Stephen Sondheim / Adaptation française : Alain Marcel

Jacques Verzier, Caroline Roelands (voix)

Archive France Culture : "Traduis-moi un succès", émission de Jürgen Pletsch

La Cage aux folles : Mascara

Musique et paroles : Jerry Herman / Adaptation française : Alain Marcel

Patrick Rocca (voix)

Encore un tour de pédalos : Entre amis entre amants

Musique et paroles : Alain Marcel

Djamel Mehnane, Steeve Brudey, Philippe d'Avilla, Yoni Amar (voix), Stan Cramer (piano)

Enregistrement "42ème rue"

L'Opéra de Sarah : Pour l'amour du théâtre

Musique et paroles : Alain Marcel

Jérôme Pradon (voix)