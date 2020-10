"Victor Victoria" : Blake Edwards de Hollywood à Broadway

Il y a 25 ans, Blake Edwards réalisait son rêve : monter un spectacle à Broadway avec sa femme Julie Andrews qui remontait sur les planches après 35 ans d’absence.

« Victor Victoria » a pourtant connu une difficile gestation entre la disparition de son compositeur Henri Mancini et celle de l’acteur du film Robert Preston

« Victor Victoria » de Hollywood à Broadway en 6 vidéos

La bande annonce du film (1982)

« Le Jazz Hot » , version film

Victor Victoria à Broadway , en intégralité

Julie Andrews refuse sa nomination aux Tony Awards

Liza Minnelli dans la peau de Victoria Grant remplace Julie Andrews

Raquel Welsh remplace Julie Andrews à Broadway à son tour

Bibliographie

Home Work : A Memoir of My Hollywood Years par Julie Andrews – Editions Hachette

Pure Imagination : a sorta biography par Leslie Bricusse - Faber Music Limited

Henri Mancini : « Reinventing Film Music (Music in American life) par John Caps –University of Illinois Press

