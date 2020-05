Vent d’airs frais avant prémices de déconfinement

A quelques heures du déconfinement, ouvrons portes et fenêtres, une heure de nouveaux enregistrements, de découvertes d’œuvres qui viennent de remporter des prix cette semaine, la partition de The Eddy série de Damien Chazelle, et découvrons le premier album de la comédienne Marie Oppert.

Invitée : Marie Oppert

Depuis ses débuts à l'âge de 17 ans dans le rôle principal des Parapluies de Cherbourg au Théâtre du Châtelet aux côtés de Natalie Dessay et Michel Legrand, Marie Oppert est considérée comme la nouvelle « étoile montante de la comédie musicale ».

Marie Oppert a suivi la formation musicale complète de la Maîtrise du Conservatoire à Rayonnement Régional de Paris qui lui offre également ses premières expériences professionnelles dans des rôles d’enfants (The Sound of Music et Street Scene au Théâtre du Châtelet, Alice, la comédie musicale au Théâtre Clavel). Après son baccalauréat, elle est la plus jeune lauréate à recevoir la bourse Fulbright de la Commission franco-américaine afin de se spécialiser en comédie musicale au Marymount Manhattan College de New York («Bachelor of Arts»). Pendant ces études, elle se produit dans le rôle de Chloe dans Wonderland au York Theatre. Actuellement, elle continue sa formation lyrique avec Chantal Mathias.

Sortie de l’album « Enchantée » le 15 mai 2020

Marie Oppert sort son premier album événement "Enchantée". À seulement 22 ans, grâce à sa voix lumineuse, son tempérament exceptionnel et sa joie de vivre, elle propose un voyage féérique où les airs de Broadway et les chansons françaises avec lesquels elle a grandi se rencontrent.

Quelques extraits des spectacles évoqués aujourd’hui :

Eric Owens et Angel Blue chantent Bess, you is my woman now de "Porgy and Bess" de George Gershwin au Metropolitan Opera

Highlights extrait de "Street Scene" de Kurt Weill

Monster extrait de "Octet" de Dave Malloy

"A strange Loop" de Michael R. Jackson

"Soft Power" de Janine Tesori

Ex-Wives extrait de "Six the musical" de Toby Marlow et Lucy Moss aux Olivier Awards 2019

Nos vidéos confinées préférées

What the World Needs Now. Musique de Burt Bacharach, Paroles de Hal David par le Virtual Orchestra

I’m a poor lonesome cowboy du film d’animation « Lucky Luke : Daisy Town » (1971) : Musique : Claude Bolling / Paroles : Jack Fishman

Une idée originale, distribution artistique et coordination confinées : Rémi Carémel (Dans l’ombre des studios). Arrangements et direction musicale confinés : Mathieu Serradell (d’après les arrangements originaux de Claude Bolling

Actualité :

Série : The Eddy de Damien Chazelle sur Netflix.

Aux prises avec de dangereux criminels, le patron d'un club de jazz parisien s'efforce de protéger son affaire, son orchestre, et sa fille de 16 ans.

Avec :André Holland,Joanna Kulig,Amandla Stenber

Programmation musicale

Cyrille Aimée : Love for sale

Extrait de "The new Yorkers"

Paroles et musique : Cole Porter

Direction musicale : Rob Berman

Enregistrement au New York City Center, dans le cadre de la série « Encores »

Label : Ghostlight

Brian Stokes Mitchell : By Myself

Album Plays with music - Label Broadway Records

Angel Blue, Eric Owens : Bess you is my woman now

Extrait de "Porgy and Bess"

Musique de George Gershwin

Enregistrement au Metropolitan Opera

Domonic Lamb, Sarah-Marie Maxwell : Moonfaced stary eyes

Extrait de "Steet scene"

Orchestre et chœur de Théâtre Real de Madrid

Tim Murray : direction

DVD Bel Air

Hym : The forest

Extrait de "Octet"

Paroles et musique : Dave Malloy

Album : Octet a chamber choir musical - Label Nonesuch

Amber Iman, Heidi Blickenstaff, Caitlin Kinnunen : Before I lose my mind

Paroles et musique : Georgia Stitt

Album : Georgia Stitt A quiet revolution - Label Craft Recording

Larry Owens : Memory song

Extrait de "A strange loop"

Paroles et musique : Michael R.Jackson

Album : A strange loop - Label : Yellow Sound Label

Alyse Alan Louis : Song of the campaign

Extrait de "Solf power"

Musique : Jeanine Tesori – Paroles : David Henry Hwang

Album : Solf power - Label : Ghostlight Records

Ex-wives

Extrait de "Six the musical"

Paroles et musique : Toby Marlow, Lucy Moss

Album : Six the musical - Label : 6 Music Ltd a division of Loudmouth

Marie Oppert : The Moon and I

Musique : Michel Legrand

Orchestre National de Lille

Nicholas Skilbeck : direction

Album : Enchantée - Label Waner Classics

The Eddy : Kiss me in the morning

Extrait de "The Eddy"

Musique Glen Ballard, Randy Kerber