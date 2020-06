Une saison de Cabarets 42e rue; une demi-saison à Broadway;Lin-Manuel Miranda & Thomas Kail racontent Hamilton

Aujourd'hui, feu d'artifice ! :Le récit de la demi-saison à Broadway avec en direct de New York Elisabeth Vincentelli, journaliste au New York Times, une rencontre avec les auteurs de « Hamilton », le Blu-ray de « Judy » à gagner et le livre-souvenir des Cabarets 42e rue en public de la saison.

Invités : Lin-Manuel Miranda (auteur, acteur) et Tommy Kail (metteur en scène) de "Hamilton"

Hamilton* raconte, de manière contemporaine, l’histoire des États-Unis dans la seconde moitié du XVIIIe siècle. Au fil d’une bande-son qui mélange le hip-hop, le jazz, le R&B et les comédies musicales américaines, Hamilton retrace le parcours de l’un des Pères fondateurs du pays. Depuis sa création, cette comédie musicale a eu une profonde influence sur la culture, la politique et l’éducation outre-Atlantique.

*Retrouvez Hamilton sur la plateforme Disney+ à partir du 4 juillet. Elle est proposée en version originale sous-titrée en anglais.

La version filmée au Richard Rodgers Theatre en juin 2016 plonge les spectateurs dans l’univers d’une comédie musicale à Broadway, de manière étonnamment intimiste.

Invitée : Elisabeth Vincentelli, journaliste au New York Times

Elisabeth Vincentelli est écrivaine et journaliste spécialiste des arts et du divertissement, des voyages et loisirs de plein air. Elle écrit actuellement pour le New York Times, le New Yorker, le Wall Street Journal, le Newsday et le Condé Nast Traveler, entre autres.

Elle a également co-créé et co-animé le podcast Three on the Aisle – podcast sur le théâtre en Amérique – aux côtés des critiques d'art dramatique Peter Marks et Terry Teachout.

Une saison de cabarets 42e rue, en vidéo

Amélie Munier, Marie Glorieux, Cloé Horry (voix), Gérard Lecointe (directeur musical et percussions), Sébastien Jaudon (piano) et Daniel Romero (contrebasse) interprètent The Pajama Game : Steam heat de Richard Adler et Jerry Ross.

Extrait du cabaret 42e rue enregistré le 26 janvier 2020.

Emma Williams (voix) et Daniel Glet (piano) interprètent I'm in love with a wonderful guy de Richard Rodgers et Oscar Hammerstein.

Extrait du concert Cabaret 42e rue : "South Pacific".

Jasmine Roy, Marie Oppert, Neima Naouri, Anaïs Yvos, Alexandre Faitrouni, Sinan Bertrand, Olivier Breitman (voix) et Frédéric Calendreau (piano) interprètent Un violon sur le toit : Une heure, un jour de Jerry Bock et Sheldon Harnick.

Extrait du cabaret 42e rue enregistré le 6 octobre 2019.

Christina Bianco (voix) et James McKeon (piano) interprètent Funny Girl : People de Jule Styne / et Bob Merrill. Extrait du cabaret 42e rue enregistré le 3 novembre 2019 au Carreau du Temple à Paris.

Rachel Stanley, Matthew Jeans (voix) et James McKeon (piano) interprètent Funny Girl : Who Taught Her Everything ? de July Styne et Bob Merrill. Extrait du cabaret 42e rue enregistré le 3 novembre 2019 au Carreau du Temple à Paris.

Emma Liégeois (voix), Ronan Yvon (guitare), Philippe Thibault (basse), Anthon Capelli (batterie) et Fabien Moryousseff (piano) interprètent Une femme se déplace : La tristesse par L’angoisse, texte et musique de David Lescot.

Extrait du cabaret 42e rue enregistré le 8 décembre 2019.

Juliette Behar (voix), Simon Froget-Legendre (piano) interprètent Flora the red menace : A quiet thing de John Kander et Fred Ebb. Extrait du cabaret 42e rue enregistré le 8 septembre 2019.

Megan Bonsard et Rémi Palazy (voix), David Levi (pianiste) et Caroline Charnassé (harpiste) interprètent Les Fantastiques : C'était toi (They were you). Musique de Harvey Schmidt. Paroles de Tom Jones. Extrait du cabaret 42e rue enregistré le 09 février 2020.

Tous les concerts de 42e rue sont disponibles en vidéo sur le site de France Musique.

Actualités

Exposition "Comédies musicales : pour enchanter le monde", du 23 juin au 29 août 2020 à la Cinémathèque de Toulouse.

La Cinémathèque de Toulouse rouvre ses portes mardi 23 juin avec une exposition pour enchanter le monde, consacrée aux comédies musicales.

Puis, à partir du 17 juillet, retrouvez le plaisir du cinéma sur grand écran avec le festival de Cinéma en plein air.

Résumé

Gene Kelly, Fred Astaire, Cyd Charisse, Debbie Reynolds, et on en passe, ont virevolté dans nombre de comédies musicales de l’âge d’or du genre à Hollywood (les années 1940-1950) jusqu’à incarner à eux seuls tout un genre cinématographique. Depuis, la comédie musicale est un genre à part entière avec de grands classiques lors de chaques décennies. Des studios Hollywoodiens à Jacques Demy, en passant par l’Opérette, Christophe Honoré, les Beatles, Elvis Prestley et tant d’autres, la Comédie Musicale nous a fait voyager.

Par une exposition d’affiches issues des collections de la Cinémathèque de Toulouse, le public se voit proposer une petite déambulation musicale pour explorer la comédie musicale dans ses différentes formes dans le monde.

D’affiche en affiche, on découvrira la première comédie musicale soviétique – Les Joyeux Garçons (1935) – , les opérettes allemandes et autrichiennes, l’univers musical folklorique ou la série des Joselito (l’enfant à la voix d’or) en Espagne, les grandes productions anglaises, la comédie musicale parodique tchèque (Lemonade Joe) ou encore la vague des chanteurs années 1960 (Elvis Presley aux USA, les Beatles en Grande-Bretagne, le yéyé en France, le filon des « musicarelli » en Italie…).

Retrouvez Laurent Valière et 42e rue tout l’été le dimanche à 19h sur France Musique : il vous racontera « La grande histoire des comédies musicales ».

